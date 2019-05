No último treino antes das oitavas, Sabella testa Maxi Rodríguez no lugar de Lavezzi

Quandos todos pensavam que a Seleção Argentina estava definida para o confronto diante a Suiça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, surgiu uma surpresa no último treinamento. Alejandro Sabella testou Maxi Rodríguez, enquanto Lavezzi treinou entre os reservas. O substituto do lesionado Agüero segue indefinido.

Com Maxi Rodríguez, Sabella pode optar pelo 4-4-2, utilizado em um amistoso diante a Suiça em 2012. Naquele embate, a Argentina derrotou os europeus por 3 a 1, com três gols de Lionel Messi. Outro ponto positivo dessa formação seria uma maior proteção ao lateral-direito Zabaleta, de atuações fracas no Mundial.

Muito destacado foi o clima do grupo de jogadores no treinamento, não demonstrando nervosismo e ansiedade. Muitas foram as risadas e brincadeiras no aquecimento, no popular "bobinho". Enquanto eles aqueciam, os goleiros faziam trabalho diferenciado e Agüero intercalava caminhadas e corridas em velocidade baixa ao redor do gramado.

Outra vez, a Argentina está indefinida para uma partida. Maxi Rodríguez, que participou dos 45 minutos iniciais diante a Bósnia e não jogou mais nessa Copa do Mundo, pode ser a surpresa.

Com essa dúvida, a Argentina treinou com: Romero; Zabaleta, Fede Fernández, Garay e Rojo; Mascherano, Gago, Di María e Maxi Rodríguez; Messi e Higuaín.