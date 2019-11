Real Madrid e Sevilla decidem a Supercopa da Uefa com escassez espanhola no elenco

O continente europeu na temporada 2013-2014 foi pintado nas cores da Espanha. Campeão da Uefa Champions League, o Real Madrid terá o tira-teima contra o Sevilla, campeão da Uefa Europa League, para definir quem levantará a taça da Supercopa da Uefa. Entretanto, engana-se quem acha que a hegemonia do país é visivel no elenco dos clubes. Com sua base formada por jogadores estrangeiros, poucos são os sobreviventes nascidos e solo espanhol.

Dos 28 jogadores que foram a campo nas decisões das duas competições europeias, apenas nove nasceram na Espanha. Número revelante quando comparado com Barcelona e Atlético de Madrid, destaques da mesma pátria, que detém uma base sólida de atletas espanhóis. Mesmo com a chuva de estrangeiros, tanto Sevilla quanto Real Madrid mostram a Europa que são dignos que estarem presentes na decisão da Supercopa da Uefa.

Sem Rakitić, Sevilla busca se reinventar em busca do título

Assim como Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, o Sevilla segue o ritmo dos grandes clubes e detém uma espinha dorsal formada de jogadores estrangeiros. Dos 14 atletas que entraram eu campo para a decisão da Uefa Europa League, diante do Benfica, apenas quatro foram formados em sua própria pátria, são eles Coke, Alberto Moreno, Reyes e Vitolo. Entretanto, durante a temporada, nenhum deles tornou-se unanimidade nas escalações, mesmo com o - também espanhol - Unai Emery no cargo de treinador.

Após uma boa campanha no Campeonato Espanhol e o título europeu, o Sevilla viu-se com um dor de cabeça ao fim da temporada. Craque da última temporada e líder de assistências da equipe, o croata Ivan Rakitic foi vendido ao Barcelona por € 20 milhões (cerca de R$ 63 milhões), deixando assim um ponto cego na parte criativa do ataque. Para seu lugar, o clube contratou o meia Aleix Vidal, que foi destaque pelo Almería, mas que não tem titularidade confirmada. Seu principal concorrente pela vaga é Iago Aspas, que após retornar do Liverpool, pode exercer a mesma posição.

Entretanto, engana-se que apenas Rakitic levou o Sevilla a glória. Junto a ele, o clube detém atletas de exímia qualidade em praticamente todos os setores. Contratado junto ao Braga, de Portugal, Beto esteve no ranking da Liga BBVA e foi eleito um dos melhores goleiros da competição, ao lado de Casillas, Courtois e Keylor Navas. Destaque também para elogiada dupla de zaga, formada por Nicolás Pareja e Fedederico Fazio, que mostrou solidez na Europa League como uma das menos vazadas. No ataque, o trio Vitolo, Reyes e Bacca, este destaque na reta final marcando em confrontos decisivos, tem uma boa média e é o trunfo para surpreender. Sendo assim, Emery deve entrar a campo para a decisão da Supercopa da Uefa com: Beto, Coke, Nicolás Pareja, Fedederico Fazio e Alberto Moreno; Grzegorz Krychowiak, Daniel Carriço, Alex Vidal e Vitolo; Iago Aspas e Bacca.

Trio 'BBC' em alta e reforços: um novo e poderoso Real Madrid

Campeão da última edição de Uefa Champions League, o Real Madrid é mundialmente conhecido por ser um clube soberbo, onde os altos investimentos estão sempre presentes no planejamento para a temporada. Com isso, o espaço para uma revelação da categoria de base é menor, e a presença de jogadores estrangeiros no elenco principal é maioria. Entre os atletas presentes na decisão diante do Atlético de Madrid, apenas cinco espanhóis: Casillas, Carvajal, Sergio Ramos, Isco e Morata.

Entretanto, a barreira linguística de diversos atletas estrangeiros não é problema para Carlo Ancelotti, que detém um dos ataques mais poderosos da Europa, mesmo sem nenhum espanhol com titularidade absoluta na parte ofensiva da equipe. Desde a saída de Raúl Gonzalez, último conterrâneo merengue, o ataque do Real Madrid não obtinha números tão expressivos como o da temporada anterior, com destaque para o 'Trio BBC'.

O português Cristiano Ronaldo, o galês Gareth Bale, e o francês Karim Benzema, juntos, foram responsáveis por - nada menos - que 70% dos gols merengues na última edição da Champions League. Durante o caminho à Lisboa, o trio anotou 26 dos 37 tentos durante toda a trajetória na competição. Já na final, Ronaldo e Bale aumentaram a estatística deixando novamente suas marcas na goleada por 4 a 1, que deu ao clube seu 10º título europeu. Na temporada completa, o 'BBC' foi responsável por 95 dos 156 gols, um total de 60,8%.

Para o confronto diante do Sevilla, o Real Madrid terá a sua disposição seus reforços contratados a peso de ouro na última janela de transferência. Destaques na última edição da Copa do Mundo, o colombiano James Rodríguez ocupará a antiga posição de Di María, posicionado na região central do campo, como um clássico camisa 10, dando assistência ao trio ofensivo. Outra estreia será do alemão Toni Kross, que atuando de modo mais recuado, terá a missão de manter uma excelente média de passes certos do Bayern de Munique e Seleção Alemã. Com isso, os merengues devem ir a campo com: Casillas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Fabio Coentrão; Modric, Kroos e James Rodríguez; Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema.