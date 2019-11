Campeão espanhol, Atlético de Madrid sonha com bicampeonato da Supercopa

Após uma final emocionante da Uefa Champions League, Real Madrid e Atlético de Madrid voltam a se enfrentar. Desta vez, pela Supercopa da Espanha, que reúne o último campeão da Copa do Rei e o atual vencedor da 'La Liga'. O famoso "Derbi Madrileño" acontece nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. O jogo de volta será nesta sexta-feira (22), às 17h30, no Vicente Calderón.

Assim como seu adversário, o Atlético de Madrid trouxe novos jogadores para esta atual temporada. Entretanto, os colchoneros apostaram mais na quantidade, enquanto o Real Madrid, na qualidade. Além disso, houve um 'desmanche' no elenco alvirrubro. Saíram do Vicente Calderón quatro titulares. O goleiro Courtois, o lateral esquerdo Filipe Luís e o atacante Diego Costa foram para o Chelsea. Além deles, David Villa foi para o futebol norte-americano.

Entretanto, a equipe contratou bastante. Para o gol, trouxe dois jovens. Jan Oblak, do Benfica e Miguel Ángel Moyà, do Getafe. Na lateral esquerda, chegou o brasileiro Guilherme Siqueira, que disputará a vaga com o argentino Cristian Ansaldi. Ainda na defesa, Jesús Gámez, do Málaga, veio para ser o reserva imediato do titular absoluto Juanfran. Já no ataque, um novo homem gol: o croata Mario Mandzukic, que fará companhia com o jovem francês Antoine Griezmann, um dos destaques da França na Copa do Mundo.

Diego 'Cholo' Simeone: destaque no campo e no banco

Atual campeão espanhol e finalista da última edição da Uefa Champions League no comando do Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone pode ser considerado o técnico em melhor fase no futebol europeu. Como atleta, era aquele típico volante clássico aguerrido e que hoje, consegue impor aos seus jogadores a raça que possuia dentro de campo. Além disso, suas equipes são conhecidas pelo impressionante poder de marcação, sempre pressionando o time adversário, além de um ataque bastante eficiente.

Como jogador do Atlético de Madrid, Simeone teve duas passagens. A primeira no ano de 1994, quando disputou 98 partidas e marcou 21 gols. Após disso, atuou pela Internazionale e Lazio. Tempos depois, em 2003, retornou ao colchonero. Desta vez, com uma passagem bem mais modesta, atuando por apenas duas temporadas, disputando 36 partidas e marcando somente dois gols. Contanto também pelos dois anos que atuou pelo Sevilla, Simeone disputou um total de 198 partidas pela primeira divisão da Liga Espanhola, a 'La Liga'.

Como treinador, Simeone chegou no clube espanhol em 2011, quando o colchoneros não viviam boa fase. O Atlético de Madrid havia sido eliminado da Copa do Rei e estava mal no Campeonato Espanhol. Desde de sua chegada, os alvirrubros conquistaram a Copa do Rei na temporada 2012/2013 e o título La Liga 2013/2014. Além disso, ainda chegou na grande decisão da Uefa Champions League, que posteriormente foi conquistada pelo arquirrival Real Madrid.

La Liga 1995-1996: disputa acirrada até a última rodada

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram em um Camp Nou complemente lotado. Apenas a vitória interessava aos catalães, que estavam a três pontos atrás do rival. O jogo começou quente e logo aos 10 minutos os colchoneros abriram o placar. Caminero entortou Nadal e cruzou para Roberto abrir o placar. O Barcelona empatou com Cruijff, mas logo no inicio do segundo tempo, o Atlético chegou ao segundo gol, através de Vizcaíno. O Atlético dominou o segundo tempo, chegando a botar uma bola na trave e fazer um gol mal anulado, até que Biagini aproveitou cochilo da zaga do Barcelona e fez o terceiro gol. Final de partida e mão na taça para o clube da capital.

Na 38ª rodada, o Atletico de Madrid recebeu o Valencia, que estava há sete pontos atrás do time de Antic. Não deu nada certo para o time de Madrid e o Valencia venceu por 3 a 2, dentro do Vicente Calderón. Faltavam três rodadas e a distância do líder Atlético para o vice líder Valencia caiu para quatro pontos. A diferença se manteve na rodada seguinte, quando o alvirrubro empatou fora de casa com o Tenerife. Com isso, mais uma distância. Desta vez para dois pontos, faltando apenas uma rodada para o termino do campeonato.

Cerca de 70 mil pessoas foram ao Vicente Calderón para a partida final contra o já rebaixado Albacete. Os colchoneros precisavam da vitória para garantir o título que não vinha desde da temporada 76-77. O Atlético pressionou o adversário desde o começo do jogo e aos 12 minutos, a arbitragem marcou uma falta para o time da capital. A bola foi alçada na área e Simeone desviou para abrir o placar. Aos 31 minutos, a zaga do Albacete falhou, e Kiko dominou e chutou para fazer 2 a 0. Fim de jogo e muita festa no Vicente Calderón.

La Liga 2013-2014: após 18 anos de espera, mais um final feliz para os colchoneros

Semanas antes da grande decisão da Uefa Champions League, o Atlético de Madrid ainda tinha que enfrentar o Barcelona, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Espanhol. A partida começou quente e com ambas equipes marcando forte no campo de ataque. Entretanto, aos 33 minutos, o Barça abriu o placar no Camp Nou. Fabregas cruzou na área, Messi dominou de peito, e a bola sobrou para Alexis Sánchez, que soltou uma bomba e marcou um golaço. Gol que, até então, dava o título espanhol para os catalães.

A conversa de Simeone com os seus comandados na volta para o segundo tempo pareceu ter surtido efeito. Os rojiblancos retornaram a todo vapor. Logo com um minuto, uma bola na trave com David Villa e aos 3 minutos, veio o empate. Após uma cobrança de escanteio, Godín sobiu sozinho e empata tudo no Camp Nou. Com o gol, o Atlético de Madrid voltou com outra postura em campo e dominava o jogo.

Momentos eram de drama no Camp Nou. Neymar e Messi recuavam até a última linha do Barcelona para armar o jogo e o zagueiro Piqué jogava de centroavante. O título ficava longe das maõs do Barça e mais perto das do Atlético. Nos minutos finais, o Barça tentou pressionar, mas sem êxito. O Atlético conquistava, após longos 18 anos de jejum, o seu décimo título espanhol.