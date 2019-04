Invictos, Chelsea e Swansea se enfrentam visando a liderança do campeonato

Chelsea e Swansea, as únicas equipes com 100% de aproveitamento na Barclays Premier League, duelam neste sábado (13) em busca da liderança do campeonato. Com nove pontos em três jogos, o confronto deste sábado promete ser muito disputado para as duas equipes, uma vez que o que está em jogo é a liderança do campeonato. A partida será em Stamford Bridge e terá início às 11h00 (horário de Brasília).

Na primeira e segunda colocação, Chelsea e Swansea, respectivamente, são as melhores equipes da competição com nove pontos cada - a equipe londrina está na liderança por conta do saldo de gol. Enquanto o Chelsea tem o artilheiro do campeonato, Diego Costa, com quatro gols, o que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador do mês de agosto, o Swansea conta com a dupla que tem funcionado muito bem até agora: Nathan Dyer e Gylfi Sigurdsson.

Diego Costa e Hazard são dúvidas; Rémy pode estrear

José Mourinho não sabe se contará com a presença de Diego Costa, artilheiro do campeonato, para o duelo deste sábado. Com quatro gols em três jogos, o centroavante sofreu uma lesão na coxa esquerda em amistoso da Espanha contra a França e sua presença é incerta no time titular. Dessa forma, Loic Rémy, recém-contratado para suprir a ausência de Fernando Torres, pode fazer sua estreia com a camisa do Chelsea. Além de Costa, Eden Hazard, com problema no tendão de aquiles, é dúvida para a partida.

Em sua entrevista pré-jogo, Mourinho disse: “Nós temos nove pontos e queremos chegar aos doze; caso não seja possível, queremos alcançar dez pontos pelo menos. Nós vamos jogo por jogo e não mudaremos nossa direção em termos do que queremos e o que teremos de fazer para jogar bem e vencer as partidas”.

Destaques, Dyer e Sigurdsson serão titulares; Bony é dúvida

Nathan Dyer, com três gols em três jogos, e Gylfi Sigurdsson, ex-Tottenham, com quatro assistências e um gol, são presenças certas no time titular de Garry Monk, vencedor do prêmio de melhor treinador do mês de agosto. Por outro lado, Wilfred Bony, por conta de desgaste físico, é dúvida.

Monk fez questão de elogiar seu adversário, apontando os Blues como um dos favoritos ao título: “O Chelsea pode te atacar em várias áreas, por vários jogadores diferentes. Na minha opinião, eles estão entre os rivais favoritos para ganhar a liga. No entanto, ninguém é insuperável. Nós estamos fora de ilusões, nós temos que estar no nosso melhor”.