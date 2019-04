Celta marca no último minuto e derrota Elche pela Liga

Elche e Celta entraram em campo, nesta sexta-feira (26), no estádio Martinez Valero, na abertura da 6ª rodada da Liga. O Elche entrava em campo para tentar apagar a derrota por 5-1 sofrida contra o Real Madrid na última rodada, já o Celta queria manter a série invicta no campeoanto até agora e conquistar mais uma vitória, e ela veio nos acréscimos. Com gol de Nolito os visitantes venceram a equipe da casa por 1a 0 e vão dormir na 4ª colocação.

O primeiro tempo foi muito fraco técnicamente, nenhuma das equipes criou alguma grande chance, Nolito era o mais acionado pelo lado do Celta mas pouco conseguia criar sozinho. Nos acréscimos da primeira etapa quase o gol do Celta, mas Nolito mandou pra fora. Já o segundo tempo foi muito mais aberto, as duas equipes buscando o jogo e muitas chances de gols criada. E com um gol no final da partida, Nolito deu a vitória para os visitantes que agora ocupam a quarta colocação com 12 pontos.

Primeiro tempo com poucas chances e empate justo sem gols

Os primeiros minutos de partida foram de total controle do Elche. As principais jogadas ocorriam pela esquerda, principalmente com Rodrigues, jogador que mais se movimentava pela equipe da casa. Mas poucas chances claras que gol foram criadas, numa das melhores chances, Mosquera lançou Victor Rodriguez, o jogador recebeu livre na entrada da área, mas demorou para rematar e acabou perdendo boa chance pra equipe da casa. Já o Celta arriscava em contra-ataques, e a principal jogada era com Nolito pela esquerda. A equipe oferecia perigo mas pecava no último passe, e pouco arriscava chutes.

O jogo seguia com um ritmo lento, poucas chances criadas pelos dois lados. O Elche tentava mais, marcava em cima e tentava surpreender a zaga adversária, mas pouco conseguia criar. Dependia muito de ligações diretas ou chutes de fora da área, mas nada que oferecesse perigo à meta do adversário. Já o Celta dominava o meio campo mas pouco fazia proveito. Em uma das melhores oportunidades, Nolito recebeu boa bola pela esquerda e cruzou para Sergí Gomez, porém o jogador não conseguiu finalizar e desperdiçou boa chance.

Já nos ultimos minutos, a melhor chance do primeiro tempo. Orellana recebeu no meio de campo fez grande arrancada, saiu dos marcadores e finalizou forte para a grande defesa de Manu Herrera, no rebote, Nolito dividiu com o goleiro mas mandou para fora, desperdiçando a melhor chance do primeiro tempo.

Segundo tempo melhora técnicamente e Nolito da a vitória para o Celta nos acréscimos

A segunda etapa começou mais movimentada. Logo nos primeiros minutos o Celta teve boa chance de abrir o placar, novamente com a dupla Nolito e Orellana. Nolito fez boa jogada pela esquerda e cruzou por trás da zaga, Orellana saiu na cara do gol mas finalizou mal e perdeu boa chance. A resposta do Elche veio logo depois, boa jogada de Jonathas que lançou Edu na grande área, o jogador virou e finalizou com força para fora. Minutos depois o Celta novamente ofereceu perigo, Nolito começou a jogada e tabelou com Charles, a bola sobrou para Pablo Hernandez que finalizou fraco e sem força para a tranquila defesa de Manu Herrera

O jogo continuava mais movimentado do que na primeira etapa, o Celta oferecia perigo nos contra-ataques mas a melhor chance criada foi por parte do Elche. Após falta cobrada na área, o zagueiro Andreu Fontás ao tentar cortar mandou a bola contra a própria trave, e no rebote, Sérgio Alvárez se esticou para evitar o gol da equipe da casa.

O Celta seguia pouco melhor na partida, Orellana era a principal peça de ataque na segunda etapa, todas as bolas passavam por ele. Em outra grande jogada pela direita, o atacante cruzou com precisão na área, e Charles por muito pouco não conseguiu desviar para o gol. Minutos depois a resposta do Elche. Victor Rodriguez lançou bela bola para Jonathas, o atacante cruzou pra área mas a zaga interceptou, a bola ficou viva na área até a finalização de Rodrigues que parou em grande defesa de Sérgio Alvárez.

Quando o jogo aparentava que iria terminar empatado, aos 89 minutos, Orellana fez boa jogada pela direita, tocou para Krohn-Dehli que deu uma grande assistência para Nolito finalizar sem chances para o goleiro Manu Herrera dando a vitória para os visitantes dando números finais a partida