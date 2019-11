Liverpool e Swansea City duelam por uma vaga nas quartas de final da Capital One Cup

Nesta terça-feira (28), o Liverpool encara o Swansea City em Anfield Road, às 18h (de Brasília). O confronto será válido pela quarta fase da Capital One Cup e define o classificado para as quartas de final. Este será o reencontro de Brendan Rogers, treinador dos reds, com a equipe que lhe deu destaque no futebol inglês. Além disso, é a oportunidade de o Liverpool retribuir a eliminação na última copa.

Estes mesmos times se enfrentaram na mesma fase da competição há duas temporadas. A equipe galesa, que foi campeã do torneio naquela ocasião, derrotou os ingleses em Anfield por 3 a 1, com gols de Chico, Dyer e de Guzman e Suárez descontando para o Liverpool de Brendan Rodgers, recém-chegado justamente do Swansea.

Os Reds chegam às oitavas de final depois de uma vitória eletrizante diante do Middlesbrough nas penalidades. Após um empate em 2 a 2 no tempo normal, a equipe da terra dos Beatles venceu com o incrível placar de 14 a 13. Já os Jacks derrotaram o Everton sem dificuldades, por 3 a 0, no Liberty Stadium. Se a partida desta noite terminar empatada, força a prorrogação e se o empate persistir, os pênaltis.

Com a Copa da Liga, Reds tentam esfriar os ânimos da torcida

Na sétima posição da tabela da Premier League e em temporada irregular, o Liverpool pode encontrar na Capital One Cup uma ótima saída para tranquilizar seus torcedores. Os comandados de Brendan Rodgers precisarão fazer o dever de casa se quiserem continuar vivos na competição, que dá ao campeão uma vaga na Europa League.

Para conquistar o resultado positivo, a equipe tem de corrigir alguns erros, principalmente na parte defensiva. Afinal, o ataque comandado por Sterling vem funcionando muito bem, o problema, realmente, é lá atrás. Na atual temporada, os Reds já sofreram 21 gols, e marcaram 17 vezes em 13 partidas disputadas.

Este fator preocupa o assistente técnico Colin Pascoe, que sabe que seu time encontrará dificuldades na partida diante dos Jacks. Porém, afirmou que o objetivo é avançar às quartas de final.

"Cada jogo da Copa ou da Liga no Liverpool você quer ganhar. Vai ser um duelo difícil contra o Swansea City, mas nós queremos passar para a próxima fase”, enfatizou.

O adjunto de Brendan Rodgers ainda se precupou em pregar bastante respeito pela equipe do País do Gales, que, sem dúvidas, não vai facilitar as coisas para os Reds.

"Eles são uma boa equipe e será um adversário muito duro. Eles estão jogando muito bem - eles conquistaram um grande resultado contra o Leicester na Premier League e tenho certeza que eles vão vir aqui forte e querer ganhar”, completou Pascoe.

O time vermelho é o maior campeão da história do torneio, com 8 títulos, seguido por Aston Villa com 5, e Nottingham Forest, Chelsea, Tottenham Hotspur e Manchester United, com 4 conquistas.

Em boa fase, Swansea City busca surpreender os donos da casa

Depois de uma vitória absoluta no Liberty Stadium, o time galês busca fazer mais uma vítima. Pela frente, o poderoso Liverpool, que busca se recuperar na temporada. Ironicamente, o Swansea City enfrentará uma equipe que eliminou na temporada 2012/2013, quando ficou com o caneco da Capital One Cup em mãos. Naquele ano, os Jacks eliminaram os Reds na mesma quarta fase, após vitória por 3 a 1 na presença de mais de 40 mil torcedores vermelhos.

Tom Carrol garantiu que os atletas buscarão a classificação, mesmo cientes das adversidades de jogar fora de casa contra um adversário bastante qualificado. O meia ainda afirmou que os Jacks vem com muita confiança para o confronto, mesmo sabendo das dificuldades que encontrarão.

"Será um mais um grande desafio para nós. Sei que fomos bem no último final de semana, e agora as atenções se voltam para a Copa. Jogar com o Liverpool em Anfield é sempre difícil, mas nós jogadores estamos confiantes”, disse Carrol.

O Swansea terá os desfalques de Jordi Amat, Leon Britton, Rory Donnelly e Jazz Richards, todos lesionados e vetados do jogo. Mesmo assim, o time não perde a três partidas e está com muita confiança.

Os galeses têm um único título da competição, conquista esta que é considerada a mais importante da história do clube. Depois daí, os Swans passaram a alçar voos mais altos.