França resolve no primeiro tempo e leva a melhor diante da Dinamarca

Em amistoso realizado em Saint-Étienne, no estádio Geoffroy-Guichard, a seleção da França bateu a Dinamarca por 2 a 0 com um desempenho bastante efetivo no primeiro tempo. Alexandre Lacazette e Olivier Giroud marcaram os gols da vitória da equipe de Didier Deschamps, que bateu uma Dinamarca que pouco fez para impedir a derrota na tarde deste domingo.

Didier Deschamps realizou várias mudanças em relação ao onze inicial que enfrentou o Brasil e oito jogadores que ficaram no banco na última quinta (26) fizeram parte do time que iniciou o jogo frente a Dinamarca. Com a saída de Karim Benzema, Raphaël Varane recebeu a faixa de capitão para a partida de hoje.

Já Morten Olsen fez apenas três alterações na sua equipe e manteve uma equipe parecida com a que bateu os Estados Unidos também na última quinta, com três gols do atacante Niklas Bendtner.

As duas seleções só voltam a campo em junho. No dia 7, a França recebe a seleção da Bélgica, no Stade de France. A Dinamarca entra em campo no dia 8, um dia depois, para enfrentar a seleção de Montenegro.

Giroud lidera ataques e França marca duas vezes

A França teve um primeiro tempo bastante tranquilo frente a Dinamarca e foi ativando Olivier Giroud, lançando bolas para o atacante ganhar na disputa física contra os jogadores dinamarqueses, que os Bleus criaram as suas melhores chances no início do jogo. Após ter dificuldades nos momentos ofensivos, a equipe de Deschamps cresceu e fez 2 a 0 nos 45 minutos iniciais.



O primeiro gol saiu justamente da insistência da França em usar Giroud. O atacante do Arsenal deu início a jogada do gol escorando para Antoine Griezmann, que recebeu o passe e após tabelar com Alexandre Lacazette, o jogador do Atlético de Madrid ficou cara a cara com o goleiro Kasper Schmeichel. Após o goleiro intervir bem na jogada e bloquear o remate de Griezmann, o próprio Lacazette aproveitou o rebote e marcou o 1 a 0 para a França.

Após o gol, os meias centrais passaram a apoiar e se aproximar da bola e a França começou a aproveitar melhor a posse de bola. Aos 23 minutos, Lacazette voltou a aparecer e quase marcou o segundo da França, obrigando Schmeichel a fazer uma boa defesa após receber um passe de Payet numa jogada de velocidade construída pelo ataque francês.



Era questão de tempo até a França ampliar e o segundo gol veio aos 37 minutos com Olivier Giroud. Geoffroy Kondogbia iniciou a jogada pelo lado esquerdo e levou a bola até a entrada da área, para tocar para Giroud. O atacante saiu da marcação da defesa dinamarquesa, entrou na área e chutou cruzado para fazer o 2 a 0.

Se a França fez um primeiro tempo positivo, a Dinamarca não reagiu a altura. Com a bola, a troca de passes dos dinamarqueses era lenta e o aproveitamento não foi o bastante para levar perigo ao gol de Stephane Ruffier e a distância entre seus jogadores permitiu com que os jogadores da França tivessem êxito na hora de interceptar e diminuir as possibilidades de passe do adversário. Quando perdia a bola, a falta de compactação e a participação quase nula dos homens de ataque na proteção defensiva fez com que a defesa da Dinamarca ficasse bastante vulnerável diante do ataque francês. Aos 44 minutos, Niklas Bendtner ainda conseguiu acertar a trave após receber cruzamento de Mikkael Krohn-Dehli e a bola poderia ter entrado, caso o atacante tivesse sido mais preciso no movimento da cabeçada.

Ritmo diminui e Dinamarca melhora, mas vitória é francesa

No retorno para a segunda etapa, a Morten Olsen realizou duas mudanças e a Dinamarca iniciou a segunda etapa com a defesa mais protegida e uma equipe compactada. Ofensivamente, a seleção dinamarquesa encontrou alguns espaços principalmente pelos lados do campo, devido a falta de proteção dos jogadores de lado da França, e teve boas oportunidades com dois chutes de fora da área, sendo um executado por Eriksen e outro por Bendtner em lances seguidos perto da marca de 15 minutos do segundo tempo.

Já a seleção da França seguiu levando perigo com Giroud e os homens de lado de campo, aproveitando o físico do atacante e a velocidade e habilidade de Fekir, que entrou na segunda etapa, e Lacazette para iniciarem as jogadas de contra-ataque.

Na reta final da partida, a França perdeu o seu domínio no campo do adversário por ter adotado uma postura para sair jogando em velocidade no contra-ataque. A Dinamarca subiu suas linhas, mas ainda encontrava dificuldades em sair da marcação francesa. O ritmo do jogo esfriou pelas substituições e pela mudança de postura das duas equipes. A Krohn-Delhi ainda teve mais uma oportunidade de fazer um gol após receber passe de Nicolai Jorgensen, mas Ruffier saiu bem do gol e a França terminou a partida vencendo de forma justa a Dinamarca por 2 a 0.