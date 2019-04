Chelsea enfrenta QPR fora de casa para se isolar na liderança da Premier League

Neste domingo (12), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League, Chelsea e Queens Park Rangers vão a campo, às 9h30 (de Brasília), no Loftus Road. Após a vitória diante do Stoke City, os blues querem aumentar a vantagem para conquistar o titulo antecipado. Os mandates da partida goleou o West Brom por 4 a1 fora, porém ocupam a décima oitava posição na zona de rebaixamento, precisando da vitória para respirar na competição.

A última partida entre Chelsea e Queens Park Rangers terminou com vitória para os Blues, no Stamford Bridge. Em jogo válido pelo 10ª rodada, os mandantes venceu por 2 a 1.

Chelsea e Queens Park Rangers se enfrentaram 49 vezes, portanto são 20 vitórias para os Blues, 13 vitórias para o Queens Park Rangers e 16 empates.

No QPR, Chris Ramsey terá baixas

O treinador Chris Ramsey terá de lidar com algumas ausências. Richard Dunne e Rio Ferdinand, além do lateral sul-coreano Yun Suk-Young, com uma concussão e do jovem Michael Doughty e o chileno Eduardo Vargas, Leroy Fer e Alejandro Faurlin, estão com problemas nos joelhos. Apesar dos desfalques, o QPR terá a volta do Darnell Furlong.

Chris Ramsey também elogiou a forma recente de sua equipe, garantindo que ela está consciente de sua responsabilidade no jogo contra o Chelsea.

“Eles (do Chelsea) podem se dar ao luxo de terem um escorregão e ainda vencerem o campeonato. Por outro lado, temos que pegar todos os pontos que pudermos. É um derby, então haverá hostilidade. Nossos torcedores têm sido excelentes durante toda a temporada e eu não espero nada diferente nesse final de semana. Todos sabemos o que isso significa para os torcedores – estamos cientes disso. Todos os derbies são grandes."

''Eles têm um grande treinador. Eles já estiveram lá, viram isso e conseguiram, mas estamos conscientes e prontos para dar-lhes um jogo de verdade'', finalizou Ramsey. O QPR deve ir a campo com Green; Isla, Caulker, Onuoha, Hill (Traore); Sandro, Barton, Kranjcar (Hoilett), Phillips; Bobby Zamora e Charlie Austin.

Diego Costa desfalca o Chelsea

José Mourinho concedeu uma entrevista confirmando que o atacante Diego Costa não jogará a próxima partida do Chelsea, diante do Queens Park Rangers. O jogador ainda não se recuperou de uma lesão na perna esqueda.

"Temos mais oito jogos para jogar, se ele jogar quatro é normal. Se jogar três é menos do que estou esperando. Se jogar cinco é mais do que prevejo. Mas não estou preocupado. Só o Diego está lesionado, o restante está bem", comentou Mourinho.

De outro modo, Cesc Fàbregas está confirmado e atuará com uma máscara para proteger seu nariz. Contudo, existe uma preocupação para o comandante no meio-campo. Tanto o espanhol quanto seu companheiro, o sérvio Nemanja Matic, estão a um cartão de uma provável suspensão, que os tiraria do decisivo duelo diante do Manchester United.

O Chelsea deve ir a campo com: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fàbregas; Willian, Oscar (Ramires), Hazard; Remy (Drogba).