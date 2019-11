Raio-x Monaco: melhor defesa da França e da Champions na fase de grupos tenta segurar Juventus

Ao eliminar o Arsenal nas oitavas de final da Uefa Champions League, o Monaco surpreendeu em quem apostou no clube inglês como favorito. Após passar por tempos de investimentos pesados, com o bilionário russo Dimitry Rybolovlev gastando seus euros em vários jogadores de nome, a equipe monegasca resolveu reduzir os gastos e adotou uma filosofia diferente, com Leonardo Jardim sendo o homem escolhido para comandar a equipe dentro de campo.

Vindo de Portugal após passar uma temporada no Sporting, Jardim não teve um início de temporada dos melhores, mas já com pouco menos de dois meses para o fim do calendário 2014/2015, a equipe do principado mostra que é realmente uma equipe consciente e bem treinada com a bola rolando, tanto que já estão na terceira colocação da Ligue 1, posição que dá vaga para a próxima Champions League. Com um estilo de jogo definido, o ASM está pronto para dar um passo adiante dentro do processo de evolução que está ocorre com a equipe diante da reformulação no projeto da diretoria.

O que é o Monaco dentro do campo?

Não é por acaso que o AS Monaco possui a melhor defesa da Ligue 1 e sofreu apenas um gol na fase de grupos da Champions League. Desde que chegou em Monaco, a equipe de Leonardo Jardim está se destacando por ter uma defesa sólida e quase impenetrável. Em jogos contra equipes de nome ou concorrentes diretos, o Monaco sempre jogou um futebol caracterizado pelo poder defensivo, com uma organização defensiva bastante efetiva e sólida.

Por outro lado, contra equipes de menor expressão, o Monaco tem dificuldades em se impor para conseguir algum resultado. Contra o Bastia, por exemplo, na semifinal da Coupe de la Ligue, ao ser derrotado nos pênaltis, Leonardo Jardim disse: "Eles ganharam muitos duelos, mas é mais difícil jogar com bola do que defender, como o Bastia fez". A declaração deixa a sugestão de que é no momento defensivo da partida que o Monaco se sobressai, mas no momento ofensivo, a equipe ainda tem dificuldades de fazer surgir algo por não ter capacidades em relação ao time como um coletivo e aos jogadores individual e tecnicamente para isso.

Em consequência disso, o Monaco pode ser descrito como uma equipe pragmática, principalmente nos últimos meses, já que evita ao máximo ter problemas defensivos e, quando tem a oportunidade, consegue surpreender seu adversário e sair vitorioso.

Os destaques do Monaco

Se Leonardo Jardim tem uma equipe com a defesa sendo o seu maior trunfo, então, é normal que os jogadores de defesa sejam os destaques da equipe. Enquanto os zagueiros Aymen Abdennour e Wallace tem boa capacidade atlética (até exagerando em alguns lances), Ricardo Carvalho acrescenta liderança e experiência. Pelos lados, Laywin Kurzawa é um dos candidatos a assumir a posição de Patrice Evra na seleção da França e mostra ser uma opção interessante para adicionar largura e efetividade no último terço do campo adversário.

Na posição de volante, Jérémy Toulalan ainda é um dos melhores da posição na França pela noção defensiva e capacidade de desarme que possui. João Moutinho, que está sendo usado de forma mais adiantada nos últimos jogos, dá o balanço entre defesa e ataque com bastante regularidade. Geoffrey Kondogbia, muitas vezes criticado pelo comportamento fora de campo nos tempos de Lens e Sevilla, foi um dos mais elogiados no duelo frente ao Arsenal pela a potência de adiciona ao meio do Monaco.

Ofensivamente, Dimitar Berbatov é a melhor e principal peça disponível no elenco, pela técnica e capacidade de envolver a si mesmo e seus parceiros em lances de ataque. Além de Berbatov, Anthony Martial merece atenção pelo o que está jogando recentemente, o que faz o atacante ser comparado com Thierry Henry, e Bernardo Silva, pouco aproveitado no Benfica, foi contratado em definitivo por 15 milhões de euros, mostrando quanto o Monaco aposta no jovem português.

Martial e Bernardo Silva, junto com Yannick Ferreira Carrasco, foram os nomes que deram a vitória para o Monaco sobre o Caen, na última rodada da Ligue 1. Mas, ao contrário dos dois primeiros, o belga Ferreira Carrasco mostra ser bastante irregular, já que pode passar por altos e baixos dentro de 90 minutos, e isso coloca em dúvida se o jogador poderá atingir tudo o que prometeu até então.

O que esperar do Monaco diante da Juventus

A estratégia do time francês deve ser semelhante ao que aconteceu nas oitavas de final. A primeira partida será fundamental para definir a postura da equipe de Leonardo Jardim contra a Juventus, já que, com um 3 a 1 garantido contra o Arsenal no jogo de ida, os monegascos jogaram com o resultado debaixo do braço na partida de volta. Sem Andrea Pirlo e Paul Pogba, os italianos podem ter dificuldades para abrir espaços dentro do sistema do Monaco, que teve o seu estilo de jogo comparado com o de uma equipe italiana justamente por Leonardo Jardim na entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira.