Resultado Córdoba x Barcelona em La Liga 2015 (0-8)

90+2' Fim de papo! Barcelona passa por cima do Córdoba e segue na liderança da La Liga!

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Não para! Suárez faz o oitavo após rebatida!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Neymar sofre, cobra e faz: 7 a 0 Barcelona.

83' PÊNALTI PARA O BARCELONA!

81' Esse foi o 40º gol de Messi na temporada. Artilheiro isolado.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Após bela troca de passes, Pedro passa para Suárez, que ia coloca para o fundo da rede, mas a defesa chega. A bola sobra para Messi, que sem goleiro manda para o fundo da rede.

77' Messi cabeceia mais uma vez, mas a bola vai para fora.

75' Barcelona toca bastante a bola, só cadenciando.

71' Olha o Córdoba! Fidel faz boa jogada e passa para Andone, que finaliza por cima.

70' Após bela bola de Xavi, Suárez domina e finaliza, mas a bola vai para fora.

69' Após boa jogada de Gunino, Fede Vico finaliza colocado, mas a bola vai para fora.

68' Substituição no Barcelona: Sai Rakitic, entra Pedro.

67' Quase o sexto! Messi recebe e tenta colocado, mas bate para fora.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! É só de cabeça! Após cobrança de escanteio, Piqué cabeceia com força para marcar o quinto!

62' Messi lança Neymar, que tenta de cobertura, mas Juan Carlos defende.

61' Substituição no Córdoba: Sai Bebé, entra Fede Vico.

60' Substituições no Barcelona: Sai Iniesta e Mascherano, entra Xavi e Mathieu.

60' Assim não, Neymar! Messi cruza para Neymar, que, sozinho, finaliza para fora.

59' Bravo! Ekeng solta uma bomba da entrada da área e o goleiro chileno faz grande defesa.

57' Substituição no Córdoba: Sai Luso, entra Ekeng.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Após mais uma cruzamento de Daniel Alves, Suarez cabeceia sozinho e torna a vitória em goleada!

51' Cartão amarelo para Luso (Córdoba) por falta em Busquets.

48' Esse foi o 39º gol de Lionel Messi no campeonato. Ele empata com Cristiano Ronaldo na artilharia.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Daniel Alves cruza e Messi aparece para cabecear!

45' Substituição no Córdoba: Sai Crespo, entra Gunino.

45' Rola a bola! Começa o segundo tempo!

Curiosidade: Essa foi a primeira assistência de Iniesta no campeonato. A última foi em Março de 2014 ante o Celta.

Com este resultado, o Barcelona deixa a diferença em cinco pontos para o vice-líder Real Madrid, que joga às 15h contra o Sevilla, em partida que você acompanha aqui com a VAVEL Brasil!

45+2' Fim do primeiro tempo! Mesmo sofrendo em boa parte do primeiro tempo, o Barcelona marca dois em cinco minutos e vai vencendo o Córdoba por 2 a 0.

45+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Iniesta cruza bela bola para Suárez, que toca por de baixo de Juan Carlos.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO BARCELONA! Messi lança muito bem para Rakitic, que na segunda trave solta a bomba, sem chances para Juan Carlos!

41' Messi cobra, mas a bola vai na barreira.

40' Pantic faz falta em Suárez. Ótima chance para os visitantes.

37' Iniesta arrisca de fora da área, mas Juan Carlos defende.

36' NA TRAVE! Neymar é lançado e toca na saída de Juan Carlos, mas a bola pega na trave!

36' Bebé faz bela jogada pela esquerda, mas erra na hora do cruzamento.

35' Messi domina mal e Luso afasta.

32' Crespo fica caído após dividida.

31' Pressão culé! Iniesta recebe na entrada da área e arrisca, mas a bola pega na defesa do Córdoba.

27' Juan Carlos! Messi recebe no meio, dribla três marcadores, mas chuta fraco e goleiro do Córdoba defende.

25' Edimar faz bela jogada pela esquerda e cruza para Andone, que não consegue dominar. Momento bom do Córdoba.

23' Olha o Córdoba! Crespo faz bela jogada pela direita e cruza. Bebé chega cabeceando, mas manda por cima.

22' Que beleza! Rakitic cobra escanteio para Daniel Alves, que tenta de primeira, mas isola.

20' Edimar! Messi cruza para Suárez na segunda trave, mas defensor brasileiro tira bem.

19' Barcelona segue tentando chegar, mas Córdoba se defende bem.

15' Neymar chega duro em Crespo, que reclama.

13' Luso fica no chão após dividida com Busquets.

11' UUUUUH! Rakitic rouba a bola e cruza para Messi, que é travado na hora da finalização.

9' Barcelona toca bastante a bola, mas não consegue furar bom bloqueio do Córdoba.

8' Jogo é bem movimentado no Nuevo Arcangel.

5' Deivid! Após mais uma bela troca de passes, Daniel Alves cruza, Neymar ajeita e Messi chega para bater de primeira, mas o volante do Córdoba corta.

4' Barcelona faz bela troca de passes na área do Córdoba, mas a defesa afasta.

2' Quase o primeiro! Daniel Alves cruza e Neymar chega pegando de primeira, mas a bola passa por cima. Grande chance.

1' Córdoba já tenta chegar pela esquerda, mas defesa culé sai bem.

0' Rola a bola! Começa Córdoba e Barcelona.

10:59 Foi prestado um minuto de silêncio para vítimas do terremoto no Nepal.

10:56 Córdoba e Barcelona entram no gramado do Nuevo Arcángel.

10:48 As duas equipes já estão no vestiário, se preparando para o começo do confronto.

10:27 Escalações e bancos de Córdoba e Barcelona para a partida.

10:15 Córdoba escalado! Juan Carlos; Crespo, Deivid, Íñigo López e Pantic; Edimar, Luso, Khrin e Fidel; Bebé e Florin.

10:08 Luis Enrique terá à disposição os seguintes atletas: Ter Stegen, Adriano, Bartra, Mathieu, Xavi, Rafinha, Pedro.

10:05 Barcelona escalado! Bravo; Dani Alves, Piqué, Mascherano e Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Messi, Neymar e Suárez.

10:03 Em alguns minutos as escalações de ambos os times será confirmada.

Apita a partida entre as equipes Clos Gómez.

Fazia 43 anos que as equipes não se enfrentavam em Córdoba pela La Liga No último encontro na cidade, o Barça perdeu por 1 a 0 e com o gol de Fermín acabou perdendo as últimas chances de ser campeão.

HISTÓRICO: O Barcelona já enfrentou o Córdoba 21 vezes. O retrospecto é muito bom para o time catalão. São 16 vitórias, 1 empate e apenas 4 derrotas.

Apesar do baixo desempenho, o técnico Romero diz ter respeito mas não medo do Barça. “Em um jogo assim, qualquer coisa pode acontecer. Temos respeito, mas não temos medo. Futebol dá a oportunidade de competir nas mesmas condições com eles. Somos onze contra onze” - Comentou.

O Córdoba recebe a equipe catalã afim de diminuir sua desvantagem. Em último lugar na tabela, a equipe conquistou apenas 20 pontos em 34 jogos disputados. Caso vença, a equipe diminuirá para apenas dois pontos a diferença para o penúltimo da tabela, Granada.

A equipe blaugrana conta com a volta de Jordi Alba, que estava cumprindo suspensão. A surpresa para o jogo ficou na não-convocação de Masip, Douglas, Montoya, Sergi Roberto e Vermaelen recuperado.

Líder do campeonato, o Barcelona vai ao Estadio Nuevo Arcángel afim de abrir vantagem em sua colocação. Com 84 pontos, a equipe de Luis Enrique tem dois pontos a mais do segundo colocado Real Madrid. A equipe vai a Córdoba com força total para ampliar essa vantagem.

Boa dia leitor da VAVEL Brasil! Hoje vocês acompanham o jogo entre Córdoba e Barcelona e em tempo real pela 35° rodada do Campeonato Espanhol! A bola rola a partir das 11h