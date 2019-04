Desconhecido por muitos, Fabinho cresce e é nome garantido na Copa América

Fábio Henrique Tavares, o Fabinho, não era muito conhecido há pouco tempo atrás e não teve o seu futebol visto pelo torcedor que acompanha futebol no Brasil. Em uma evolução meteórica, o lateral deixou as divisões de base do Paulínia, clube do interior da cidade de São Paulo, no ano de 2011 para, em 2015, disputar as quartas de final da Uefa Champions League e receber a sua primeira convocação para disputar uma competição oficial com a Seleção Brasileira.

Convocado por Dunga para disputar a Copa América no Chile em junho, Fabinho se tornou alvo da imprensa esportiva do Brasil. Entrevistado pelo programa Redação SporTV, Fabinho como construiu a sua carreira. "Isso acontece também porque muitos olheiros de clubes europeus estão sempre nas competições de base das seleções e de clubes brasileiros. Foi o meu caso e graças a deus deu certo. Nas equipes que passei na Europa consegui jogar e vem dando certo", disse o lateral.

Já em entrevista para a Rádio Jovem Pan, Fabinho disse que existem semelhanças entre o Brasil de Alexandre Gallo e o Brasil de Dunga. "As duas seleções têm bastante talento ofensivo, os dois técnicos procuram aproveitar bem esses talentos e tem um estilo parecido", declarou. Sobre seu estilo de jogo, o lateral disse sobre as funções de meio-campista que desempenha no Monaco, seu atual clube. "Ultimamente, até pelas lesões que teve nos jogadores de meio-campo, tem jogado eu, Kondogbia e João Moutinho e eu dou mais liberdade para os dois atacarem, eu fico mais na frente da zaga, um pouco mais centralizado pela direita. Eu tenho feito essa função e tenho me saído bem", esclareceu.

Com a carreira gerida pelo empresário Jorge Mendes, Fabinho foi obsevado e contratado pelo Fluminense após disputar uma Copa São Paulo de Futebol Junior em 2011. Com 17 anos, o lateral assinou com o clube carioca e um ano depois já estava vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20.

Sob os olhos de Deco, parceiro de Jorge Mendes no Brasil, Fabinho teve a sua ida para a Europa encaminhada e foi transferido em troca de 1,8 milhões de reais para o Rio Ave, clube que o empresário português usa como ponte para outras negociações. Após passar 20 dias em Portugal, o lateral já estava com José Mourinho e passou a temporada 2012/2013 emprestado ao Real Madrid Castilla, equipe B do clube da capital espanhola.

Na Espanha, Fabinho fez a sua primeira partida como profissional e jogou a primeira divisão na equipe principal dos merengues. Ao final da temporada, com dúvidas sobre o seu futuro em Madri, o Monaco apareceu e contratou o brasileiro por empréstimo junto ao Rio Ave para a temporada 2013/2014 e teve seu acordo renovado para a época atual. Titular do lado direito no clube francês, Fabinho se destaca ultimamente pela obediência tática, sendo parte da boa organização defensiva do Monaco, e pela polivalência, já que jogou como volante em várias ocasiões entre seus 81 jogos disputados pelo clube do principado até então.

Pela Seleção Brasileira principal, o jogador de 21 anos foi convocado para os três últimos amistosos, contra Equador, França e Chile e agora fará parte do elenco que disputará a Copa América, disputando vaga com Danilo. Numa crescente, o nome de Fabinho já foi veiculado na imprensa de Portugal como possível reforço do Barcelona e que olheiros do clube estavam no estádio Louis II para assistir o brasileiro contra o Arsenal , nas oitavas de final da Champions League.