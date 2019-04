Marseille vira sobre Monaco no confronto direto e segue vivo na disputa por uma vaga na UCL

No confronto direto pela luta por uma vaga na próxima Uefa Champions League, o Olympique de Marseille venceu o Monaco por 2 a 1 pela 36ª rodada da Ligue 1. João Moutinho abriu o placar logo com um minuto de jogo, mas o Marseille chegou até a virada na segunda etapa, com André Ayew e Romain Alessandrini marcando para o time da casa.

A vitória deixa o Marseille, quarto colocado, apenas dois pontos atrás do Monaco, que é terceiro com 65 pontos e no momento seria uma das três equipes classificadas para a Champions League 2015/2016.

Marcelo Bielsa teve apenas dois desfalques para a partida contra a equipe monegasca. Com um problema na coxa, o lateral direito Brice Dja Djédjé não pôde fazer parte do elenco e o ponta Lucas Ocampos, emprestado pelo Monaco, também esteve indisponível por conta de um acordo verbal acertado entre as duas equipes.

Pelo lado do Monaco, o ponta Nabil Dirar cumpriu suspensão e foi o única ausência do Monaco para o duelo frente ao Olympique de Marseille.

Na próxima rodada, a equipe do Marseille enfrentará o Lille na condição de visitante, enquanto o Monaco recebe o já rebaixado Metz dentro do principado no Stade Louis II.

Monaco marca cedo e é melhor durante os primeiros 45 minutos

Sólido defensivamente, o Monaco foi superior pelo o que desempenhou na primeira etapa e precisou de pouco menos de um minuto para marcar o primeiro gol da partida. A equipe de Leonardo Jardim abriu o placar no primeiro ataque à defesa do Olympique de Marseille com um chute de João Moutinho de fora da área, após Mario Lemina não afastar a bola da defesa de forma segura e praticamente dar um passe para o português finalizar de primeira para as redes de Steve Mandanda.

Tentando acelerar o jogo com a postura ofensiva de sempre, o Marseille não conseguia aproveitar as suas jogadas ofensivas com êxito por optar pelos cruzamentos com o objetivo de explorar erros de posicionamento da defesa adversária, que possui bastante poder físico e organização dos quatro homens de trás. Com o adversário adiantado, os jogadores mais adiantados do Monaco tentavam armar contra-ataques o mais rápido possível, mas não tiveram tanto êxito nos duelos contra os defensores do OM ou então tentavam resolver a jogada com um lance individual e acabavam por desperdiçar uma possibilidade de ataque.

Com a bola no chão, o Olympique de Marseille tinha facilidade em chegar perto da área adversária pelo lado direito e chegou a assustar o goleiro Danjiel Subasic em uma finalização de fora da área de André-Pierre Gignac, mas o OM não conseguia ir além da entrada da grande área por conta do bloqueio defensivo do Monaco. A posse de bola na primeira etapa, aos 35 minutos, chegou a ser 61% para o time da casa, o que não foi um problema para a equipe monegasca, já que o setor defensivo seguia seguro.

Aos 38 minutos, num momento de deslize da defesa do Marseille, com o zagueiro Jérémy Morel perdendo a posse da bola ao tentar a ligação direta para o ataque, o brasileiro Fabinho teve a chance de ampliar o placar, mas Mandanda interveio e impediu o 2 a 0 ao defender o forte remate do lateral improvisado no meio-campo. Antes do árbitro apitar assinalando o fim da primeira etapa, Bernardo Silva ainda conseguiu acertar a trave do OM em um ataque veloz executado pelos visitantes, que por pouco não se tornou no segundo gol.

Marseille pressiona, vira e vence confronto direto

O início da segunda etapa foi semelhante ao que ocorreu na maior parte da primeira etapa, com o Marseille tendo a posse da bola, se aproximando da área, mas sem maior efetividade no último terço por conta da dificuldade em penetrar a defesa bem postada do Monaco, que aproveitava cada bola recuperada para armar jogadas de contra-ataque.

O goleiro Subasic voltou a trabalhar aos 15 minutos. Romain Alessandrini lançou bola para as redes e obrigou o croata a socar a bola para longe da área. No rebote, Dimitri Payet finalizou direto para o gol e novamente Subasic fez a defesa.

Após seguir dominando as ações do jogo, a equipe do Marseille foi recompensada aos 34 minutos em um dos poucos lances em que conseguiu chegar dentro da área do Monaco. O lance teve início no lado esquerdo do ataque do Marseille e após Bakayoko perder a bola por conta da pressão de dois jogadores do OM, Payet ficou com a sobra e cruzou para o lado contrário para Romain Alessandrini. O ponta, que estava sozinho no lado direito da pequena área, obrigou Subasic a deixar o posicionamento embaixo das traves para diminuir os espaços do jogador do OM, o que deixou o gol livre para André Ayew, que recebeu a bola no alto após Alessandrini ter eliminado o goleiro adversário passando para o companheiro marcar o gol de empate para o OM.

Com o mesmo ritmo e contra um Monaco mais acanhado, o Olympique de Marseille chegou até a virada para 2 a 1. Em um contra-ataque, o Marseille teve superioridade numérica dentro da área do Monaco e Dimitri Payet viu Alessandrini entrar livre na área para bater de primeira e marcar o segundo gol, que significava uma sobrevida na luta pela vaga na próxima Champions League.