West Bromwich surpreende Chelsea e carimba faixa do campeão da Premier League

Partida válida pela trigésima sétima rodada da Barclays Premier League realizada no estádio The Hawthorns em Birmingham, Inglaterra.

INCIDENCIAS : Partida válida pela trigésima sétima rodada da Barclays Premier League realizada no estádio The Hawthorns em Birmingham, Inglaterra.

Jogando em casa, o West Bromwich venceu o Chelsea por 3 a 0, em partida válida pela trigésima sétima rodada da Barclays Premier League. Já campeão, e com vários desfalques, os Blues até dominaram a posse de bola, mas não conseguiram converter em chances de gol. Já a equipe do técnico Tony Pulis foi pragmática e eficiente ao converter as oportunidades em gol. Berahino, que estava a mais de dois meses sem marcar, fez dois e Brunt fechou a goleada.

Toda a próxima rodada será disputada no domingo (24) às 11h (horário de Brasília). O West Bromwich vai até o Emirates enfrentar o Arsenal; já o Chelsea recebe o Sunderland no jogo da entrega da taça.

Berahino volta a marcar após dois meses e Fàbregas é expulso

Apesar do jogo não valer muita coisa, começou muito animado e com oportunidade para duas equipes. Já com cinco minutos de partida, McManaman fintou Filipe Luís pelo lado esquerdo da área e chutou forte para boa defesa do Courtois, mandando para escanteio. A resposta do Chelsea veio um minuto depois, em jogada individual de Fàbregas, que passou por três marcadores dentro da área e chutou forte, mas o goleiro Myhill também conseguiu mandar para escanteio.

Com nove minutos de partida surge o primeiro gol da partida. Em jogada pelo meio, Berahino recebeu na entrada da área, girou e chutou forte no canto de Courtois. Após o gol, o jogo seguiu animado, com as duas equipes criando chances. Aos 14 minutos o Chelsea quase chegou ao empate com Remy e aos 24, Dawson quase ampliou para o West Brom.

Chegando aos 28 minutos aconteceu uma confusão na área do West Brom. Após uma marcação de impedimento, Diego Costa e Fletcher se desentenderam e quando formou um bolo de jogadores, Fàbregas pegou a bola e chutou, acertando o rosto de Dawson. Com isso, o meia espanhol foi expulso.

Após esse lance, os Baggies recuaram e ficaram em busca do contra-ataque. Mas, apesar de estarem com um jogador a menos, os Blues dominaram no campo de ataque mas não levaram perigo.

Em menos de dois minutos, West Brom amplia o placar e mata a partida

O segundo tempo começou com emoção. Com menos de um minuto de um minuto de jogo, Terry cometeu pênalti em Berahino. O próprio Berahino foi pra cobrança e converteu, fazendo seu segundo gol na partida. O primeiro lance de perigo do Chelsea só foi aos dez minutos. Troca de passes na entrada da área, até que sobrou para Remy, que levou para o meio e bateu de perna esquerda, acertando a trave.

Os Blues dominavam a segunda etapa com quase 70% de posse de bola, mas quem chegou ao gol foi o West Brom. Após cobrança de escanteio, a bola foi rolada para Brunt, que da entrada da área chutou forte, no canto, fazendo o terceiro gol da equipe da casa.

Após o terceiro gol, o jogo acalmou. O Chelsea seguia com uma altissima posse bola, mas sem perigo nenhum para o gol do Myhill. Apsar de estar perdendo, o técnico José Mourinho aproveitou para colocar jovens em campo como Loftus-Cheek e Izzi Brown, jogadores da base que vêm ganhando mais espaço no elenco dos Blues.

Nos minutos finais, as equipes pouco buscaram mudar o placar. Os donos da casa se mostraram satisfeitos com a vitória em casa e os Blues, já totalmente entregues, não conseguiram sequer o gol de honra.