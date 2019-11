Prévias La Liga 2015/16: Sporting Gijon

No início da última temporada, poucas pessoas colocariam o Sporting Gijón como um dos clubes que conseguiria o acesso à primeira divisão da Liga Espanhola. Muito até porque, historicamente, o clube sempre oscilou entre a elite do futebol espanhol, e a segunda divisão. O número, na verdade, é de um equilíbrio incrível, se considerar que em 83 temporadas, 41 o clube esteve na primeira divisão e durante 42 vezes, na segunda.

Dados que ganham ainda mais destaque para o atual elenco, já que o clube teve sérios problemas financeiros durante a temporada, além de um elenco muito jovem. Apesar do bom inicio na temporada, a desconfiança com a equipe não tinha fim, porém, de forma surpreendente, o Sporting Gijón conseguiu o vice-campeonato da Liga Adelante, onde na última rodada, quando ainda ocupava a terceira colocação, venceu o já campeão, Bétis, fora de casa, por 3-0 e conseguiu a vaga direta à Liga BBVA. Outro dado interessante é o fato da equipe ter terminado a competição com apenas 2 derrotas em 42 jogos. Um feito histórico.

Clube manteve base da última temporada para alcançar o sucesso

Mesmo não conseguindo classificar sua equipe para a elite do futebol espanhol na temporada 2013/2014, o Sporting Gijón decidiu renovar o contrato do treinador Abelardo Fernandéz por duas temporadas. Junto da renovação do treinador, o clube conseguiu também extender o contrato de Carlos Carmona, meio-campista e um dos grandes destaques da equipe nas últimas temporadas.

O clube passava por sérios problemas financeiros, situação considerável comum pelas equipes que disputam a segunda divisão espanhola, porém, o Gijón quis apostar num elenco jovem. Mesmo perdendo muitos jogadores na temporada, o clube não foi atrás de nenhuma grande contratação para suprir saída de 8 jogadores do elenco, alguns, peças importantes, como é o caso do Sérvio Stefan Šćepović que foi vendido ao Celtic da escócia por 2.5 milhões de euros. O jogador era considerado por muitos o principal atacante da equipe.

Ainda assim, o Sporting preferiu apostar na base, subindo 3 jogadores da equipe B para o profissional com a ideia de apostar num elenco mais jovem. Alguns jogadores experientes no elenco, claro, mas mesclado com muitos novos jogadores que souberam absorver as necessidades da equipe e montar um conjunto quase que imbativel na competição.

Durante a pré-temporada, a equipe fez cerca de 9 jogos amistosos, e dentre eles, o empate sem gols contra o Getafe, resultado que levou o jogo para os pênaltis onde o time garantiu o título do Trofeo Villa de Gijón. Se trata de um torneio amistoso que ocorre todas as temporadas no estádio El Molinón, estádio do clube. O título teve um certo significado aos torcedores, por mais que se trate de um torneio amistoso, já que a equipe não o vencia a 6 temporadas.

Setor defensivo é o grande destaque da campanha vitoriosa

O começo da trajetória do clube na Liga Adelante, assim como nas temporadas passadas, foi positivo, já que largou com uma vitória fora de casa diante do Numancia. Em seguida venceu o Ponferradina jogando em casa. Logo após, o clube sofreu uma sequência de dois empates, antes de voltar a vencer na 5ª rodada contra o Mirandés. Durante toda a competição, isso se repetiu, já que a equipe foi a que mais empatou durante toda a competição, foram 19 empates em 42 rodadas.

Porém, os empates mostravam apenas o grande espirito competitivo que a equipe tinha, sabendo que era uma equipe que necessitava de um grande trabalho em equipe e que precisava somar pontos para que pudesse chegar ao seu objetivo. O Gijón conheceu sua primeira derrota na última rodada do primeiro turno, ao ser derrotado pelo Bétis, em casa. A segunda, e última derrota da equipe na competição, foi para o Valladolid, 6 rodadas depois.

O clube não tinha grandes destaques individuais, pode-se dizer que o grande destaque da equipe foi o conjunto. Se tivesse que ser apontado alguém como destaque da equipe, Miguel Ángel Guerrero seria o nome, já que o atacante foi o artilheiro da equipe na competição com 11 gols. Ainda assim, seria errado não citar o setor defensivo da equipe que foi disparado o melhor da competição, tendo sofrido apenas 27 gols.

Em comparação com as outras defesas, muito superior a segunda melhor defesa, a do Girona, que sofreu 35 gols. Porém, na parte ofensiva, o Sporting Gijón teve o pior ataque dentre os 6 primeiros colocados da Liga Adelante com apenas 57 gols marcados em toda a competição.

Apesar do ataque não ser o grande destaque do clube na temporada, logo na última rodada, contra o Bétis que já havia se sagrado campeão a duas rodadas, jogando fora de casa, a equipe surpreendeu e venceu por 3-0 a equipe de Sevilha, ultrapassou o Girona que havia tropeçado, e garantiu a segunda colocação na competição, junto com a vaga na Liga BBVA de 2015/2016.

Com esses números, é fácil notar que a grande força da equipe vem de uma forte marcação e de um grande sistema defensivo. Uma equipe que atua de forma cirurgica e que tem esse estilo graças ao seu treinador Abelardo Fernandez, ex-zagueiro do Barcelona, que chegou inclusive a atuar ao lado do atual treinador do clube catalão, Luis Enrique.

O treinador que estava na equipe desde 2012, quando treinava o time B do Gijón, foi promovido na temporada passada como treinador da equipe principal, onde não conseguiu o objetivo de subir com a equipe, porém, com a sua permanência para a última temporada, o treinador montou uma equipe sólida, que surpreendeu a muitos durante sua campanha.

Obviamente, o projeto para essa temporada é que possa repetir o mesmo equilibrio e a mesma solidez defensiva que a equipe demonstrou durante a temporada 2014/2015. Com uma equipe que mescla entre juventude e experiência, o Gijón espera poder novamente surpreender a muitos e mostrar a mesma força que demonstrou na última temporada, para que possa fazer bonito na elite do futebol espanhol.