Pré-jogo: Barcelona visita Getafe em busca da liderança do Campeonato Espanhol

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, A SER REALIZADA NO COLISEUM ALFONSO PÉREZ, EM GETAFE, NA ESPANHA.

Neste sábado (30), o Barcelona visitará o Getafe, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Coliseum Alfonso Perez, às 17h30 (de Brasília). O histórico entre as duas equipes na temporada passada é de um empate em 0 a 0 e uma goleada por 6 a 0 para o Barcelona, no Camp Nou.

O Barcelona, com a vitória sobre o Eibar, subiu para o segundo lugar, com 21 pontos, empatado com o Real Madrid, que é superior no saldo de gols. Já o Getafe vem em situação confortável no campeonato, estando na 14ª posição, com dez pontos.

O Getafe não terá Medrán e Vigaray, o último suspenso. É dúvida a presença de Álvaro Vásquez, que está voltando de lesão. Já o Barcelona não vai ter à disposição Messi, Rafinha e Douglas – todos por lesão. Também não conta com Mascherano, que cumpre suspensão.

Escribá fala sobre dificuldades, mas garante: “Não podemos só nos defender”

O treinador do Getafe, Fran Escribá, falou, em entrevista coletiva, sobre a partida deste sábado (31) e analisou o rival Barcelona. “O Barça te oferece diferentes situações em um jogo. Possuem o controle da bola e é preciso ter intensidade. Mas, devemos ser valentes com a bola e saber o que fazer com ela. Teremos que ter valentia e ofensividade. Não podemos nos reservar a apenas defender”, disse.

“Não podemos garantir nenhum resultado. Nunca vi ninguém que o fez. Temos nossas chances de vencer, sobretudo jogando em casa. Um empate é um grande resultado sobre o Barça, mas tentaremos vencer. Peço equilíbrio aos meus jogadores, para que possamos fazer uma partida perfeita”, completou.

Questionado sobre a importância de Neymar sem a presença de Messi, o valenciano foi direto: “Ele está sendo um jogador importante. Messi é tão influente que resta importância ao resto, mas [Neymar] tomou mais responsabilidade ofensiva. O que mais nos importa é o Barcelona como um coletivo”.

Sobre a ausência de Messi, Escribá lamentou a lesão do argentino, porém, afirmou preferir “a sua ausência”. “É uma baixa importantíssima e muito de substituir. Prefiro que não venha, mas lamento muito que esteja lesionado. Depende apenas de nós se for um bom momento para jogar contra eles. Se perdermos a intensidade, como acontecer contra o Sevilla, não teremos chances”, finalizou.

Luis Enrique confirma Sergi Roberto e Iniesta; treinador mira terminar o campeonato como campeão

Luis Enrique, treinador da equipe catalã, também falou sobre a visita à Getafe. “Nós esperamos as características habituais das equipes de Fran Escribá. Será complicado, pois eles possuem uma defesa bem organizada e um ataque de qualidade. É um estádio que nos trás recordações que será difícil. O Getafe nos implica nisso”, disse.

Questionado sobre o sistema tático que usaria, o asturiano foi sucinto: “Planejo diversas coisas. Mudanças no sistema, jogar com dois, três ou quatro atacantes, talvez um ou dois volantes...”.

Outro assunto abordado foi a volta de Iniesta e Sergi Roberto, que estavam com lesões musculares na coxa e no púbis, respectivamente. O treinador deixou em aberto a possibilidade de ambos os jogadores começarem a partida de sábado.

“Se estão na lista de convocados, significa que poderão ser titulares. Nenhum deles está 100%. Não estiveram fora por muito tempo e não perderam muito ritmo de competição”, disse.

‘Lucho’ também comentou a importância de chegar como líder na partida contra o Real Madrid, que acontecerá em novembro, no Santiago Bernabéu.

“Me interessa ser campeão da Liga. No Bernabéu, no ano passado, chegamos com quatro pontos a mais que eles. No jogo de volta, não foi assim. Prefiro chegar por cima, sim. Será uma partida atrativa e interessante, mas não determinante”, finalizou.