Após vitória convincente sobre Dinamo Zagreb, Bellerin garante: "Vamos jogar pelas nossas vidas"

O Arsenal finalmente voltou a vencer, depois de três jogos sem comemorar. E a vitória foi fundamental para manter vivo o sonho de chegar nas oitavas de final da Champions League.

O jovem Bellerin, que voltou ao time no último sábado (21) após ficar duas semanas fora por lesão, falou sobre o espírito do Arsenal - antes e depois do jogo:

"O time sabia que era um dia muito importante - todo mundo tinha que levantar a cabeça e assim fizeram. Agora, nós vamos jogar pelas nossas vidas [contra o Olympiakos] mas esse era um importante teste para nós, para seguirmos vivos na Champions League. O time respondeu bem."

Sobre as chances do Arsenal na Champions League, Bellerin não ficou em cima do muro:

"Sim, eu acho possível [que o Arsenal avance]. O time tem mostrado qualidade através de toda a temporada. Há muita critiatividade, muita qualidade no ataque, e nós estamos nos defendendo de maneira sólida. Jogos como esse mostram o real potencial do time, e quando nós tivermos todos os jogadores de volta [de lesão], eu acho que nós vamos ser um time que vai estar lá em cima."

Apesar de jovem, Bellerin tem sido um jogador crucial para o Arsenal, desde a saída de Sagna para o City. O lateral assumiu a titularidade com a lesão de Debuchy na última temporada e não perdeu mais a posição. A cada jogo fica evidente a evolução - ofensiva e defensiva - do espanhol.

O Arsenal conseguiu manter um clean sheet pela primeira vez desde a vitória sobre o Swansea, em 31 de Outubro. Flamini, o homem responsável por proteger a defesa a partir de agora, também fez as suas considerações sobre o jogo:

"Eu acho que tivemos um grande resultado hoje. Nós jogamos bem. Foi importante para nós e para os torcedores, voltar [à disputa] na Champions League. Então eu parabenizo todo o grupo."

Agora o Arsenal precisa vencer o Olympiakos por dois gols de diferença para se garantir nas oitavas da UCL. Uma vitória por apenas um gol de diferença daria a vantagem para os gregos. Isso pois o primeiro critério de desempate para a fase de grupos é o confronto direto e o segundo, são os gols marcados fora de casa no confronto direto. Um 3 a 2 para o Arsenal deixaria tudo empatado - e o Arsenal passaria no terceiro critério de desempate, o saldo de gols. Placares como 4 a 3 ou 5 a 4 também garantiriam o Arsenal nas oitavas, pois o time teria marcado mais gols fora do que seu oponente. Sobre o jogo contra o Olympiakos, Flamini disse:

"Nós sabemos que não vai ser fácil mas nós estamos prontos para esse tipo de jogo. Agora, vamos nos recuperar, porque nos entregamos muito hoje. Nós fizemos um bom jogos e temos tempo para pensar no Olympiacos."

O goleiro Petr Cech, também falou sobre o jogo na Grécia, a confiança do time e as possibilidades de classificação:

"Bem, eles [Olympiakos] foram muito eficientes quando jogaram aqui então nós sabemos que se nós criarmos chances, jogarmos nosso jogo e colocá-los sob pressão, nós temos uma chance de marcar nossos gols no jogo e fazer a 'diferença' que precisamos. Então, nós podemos ir de forma confiante porque há algumas rodadas atrás estávamos praticamente fora e agora nós temos tudo na mão para progredir. Essa é a situação, que na verdade é boa para nós."



Apesar do cenário adverso e com calculadoras nas mãos, os gunners seguem confiantes para manter a escrita dos últimos anos: desde a temporada 2003/04, o Arsenal chega, no mínimo, às oitavas de final do torneio.