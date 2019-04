Athletic Bilbao vira no fim sobre Augsburg e garante vaga ao mata-mata da Europa League

Com uma campanha quase irretocável, o Athletic Bilbao visitou na tarde desta quinta-feira (26) o Augsburg, em partida válida pela quinta rodada da Uefa Europa League, realizada na Alemanha, no estádio do Augsburg. Em jogo movimentado e com duas reviravoltas no placar, as duas equipes fizeram uma ótima partida na Augsburg Arena, e com dois gols de Aduriz em cinco minutos, o Bilbao saiu vencedor do confronto. 3 a 2.

Líder desde o princípio e com apenas uma derrota, o Athletic vinha para o jogo com uma grande campanha na competição. A equipe de Ernesto Valverde somava nove pontos em quatro jogos e havia sido derrotada apenas na segunda rodada fora de casa diante do AZ Alkmaar. Já o Augsburg, anfitrião, era vice-líder até então. Com duas vitórias e duas derrotas, os alemães faziam campanha mediana.

Jogando fora de casa, a equipe de Ernesto Valverde não se intimidou diante das situações adversas. Aos 10 minutos, Susaeta abriu o placar para os visitantes. No fim da primeira etapa, Trochowski empatou o jogo e deu ânimo para o Augsburg, que fazia má partida. No início da segunda etapa, Bobadilla deu liderança aos mandantes no placar, e parecia ter colocado números finais no jogo, até porque o Bilbao pouco fazia.

Porém, o artilheiro basco decidiu no final. Com um gol aos 83 minutos, Aduriz empatou o jogo em 2 a 2 e deu um novo ânimo para os visitantes. No finalzinho, aos 86, o centroavante guardou mais um tento e garantiu a vitória basca de virada.

O resultado deixou os bascos ainda mais isolados na liderança. Agora com 12 pontos, os espanhóis já estão classificados para a próxima fase da competição europeia. Já o Augsburg, viu a segunda colocação escapar após a vitória do Partizan sobre o AZ, e com seis pontos, os alemães estão há três da classificação na rodada final. No próximo dia 10 de dezembro, o Bilbao recebe o AZ para confirmar a liderança. Já o Augsburg visita o Partizan em confronto direto que pode definir o último classificado do Grupo L.