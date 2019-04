Xabi Alonso faz golaço, Bayern vence Darmstadt e avança na DFB Pokal

Na tarde desta terça-feira (15), o Bayern de Munique venceu o Darmstadt por 1 a 0 na Allianz Arena, pelas oitavas de final da DFB Pokal. Xabi Alonso, em um belíssimo chute de fora da área, fez o gol que garantiu os bávaros na próxima fase do torneio eliminatório.

Os adversários de hoje voltam a campo pela Bundesliga 2015/2016 no próximo final de semana. No sábado (19), o time de Pep Guardiola enfrenta o Hannover 96 fora de casa. No dia seguinte, também longe de seus domínios, os comandados de Dirk Schuster encaram o Borussia Mönchengladbach.

O Bayern de Munique encontrou enormes dificuldades em furar a defesa rival ao longo do primeiro tempo. O tento de Xabi Alonso, aos 39 minutos, porém, fez valer o tempo de espera. Após cobrança de escanteio, o espanhol ficou com a sobra na intermediária e soltou o pé dali mesmo. Improvável, o chute parou no ângulo da meta rival.

Já na etapa final, os anfitriões por pouco não aumentaram a vantagem com Müller em duas oportunidades. Aos 5, o atacante recebeu na área adversária, dominou no peito e finalizou girando, com a bola passando muito perto do gol. Aos 13, o camisa 25 recebeu quase no bico da área, ajeitou para a canhota e chutou fraco, mas a bola desviou em Niemeyer e quase enganou Mathenia, que se recuperou e espalmou pra fora.

Os visitantes pouco incomodaram Manuel Neuer durante o jogo. Em um raro momento da equipe no campo de ataque, Sandro Wagner aproveitou cruzamento e cabeceou fraco, para tranquila defesa do goleiro da seleção alemã. Pouco depois, Vrancic cobrou falta da entrada da área e mandou perigosamente sobre a meta.

Já nos lances derradeiros, aos 36, Coman recebeu cruzamento de Lahm, ajeitou no peito e emendou uma bicicleta, mas parou na boa defesa de Mathenia. Após a jogada, os bávaros ainda desperdiçaram outras chances de chegar ao segundo tento, enquanto o Darmstadt se manteve longe do território rival.

Depois do apito final do juiz, os torcedores presentes na Allianz Arena protagonizaram uma bonita festa, já que presenciaram a última partida no estádio no ano. Em agradecimento, os jogadores do time de Munique carregaram uma faixa com os dizeres "Obrigado por tudo".