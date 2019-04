Fekir é aplaudido pela torcida do Montpellier e se impressiona: "Foi tocante"

Nabil Fekir é visto na França como uma das boas perspectivas para o futuro da seleção do país. Canhoto, habilidoso e ainda jovem, com 22 anos, o jogador do Lyon lesionou o joelho no último dia 4 de setembro, quando participava de amistoso pela França, enfrentando Portugal. Após isso, foram penosos sete meses e quatro dias até ser chamado a participar do jogo pelo treinador Bruno Genésio.

Apesar de ter participado por apenas oito minutos da partida nessa sexta-feira (8), que terminou com vitória por 2 a 0 do Lyon, Fekir se impressionou com a recepção da torcida do Montpellier. Quando ele pisou no gramado, foi ovacionado pela torcida adversária e a sua própria, numa demonstração clara de respeito pelo jogador que se lesionou representando o selecionado nacional.

"É normal, já faz algum tempo que eu esperava por isso, futebol é a minha paixão. A recepção do público de Montpellier foi tocante, especial para mim", comentou o meia em entrevista na saída do gramado. Fekir ainda complementou explicando sua reação ao ser chamado pelo treinador. "Havia três jogadores na margem, prontos para entrar e eu não sabia que poderia ser eu. Quando virei a cabeça e vi que realmente era eu, fiquei muito feliz. Tomei uma pancada no joelho logo que entrei, mas sei que estou poderoso", explicou.

O meia, obviamente, teve de responder perguntas acerca de suas expectativas de ir à Eurocopa, no meio do ano de 2016. Nesse tópico, Nabil Fekir preferiu ser cauteloso. "Eu acho que esse assunto não pode se tornar grande assim, eu tento pensar em mim e no Lyon, em voltar, e em assegurar esse segundo lugar". Fekir ainda comentou uma possível mensagem que teria recebido de Didier Deschamps, treinador da França, mas desconversou. "Eu não olhei meu celular ainda. Você quer olhar junto comigo ? Não, não tem nenhuma mensagem", ironizou o meia.

No jogo, Fekir se mostrou um tanto quanto receoso em entrar nas dividas dos adversário mas, mesmo assim, teve chance de marcar nos oito minutos em que jogou. Depois de abertura de Gonalons, o chute do meia parou em Jourdren, goleiro do Montpellier. Quanto à sua atuação, o meia ressaltou a questão de readaptação ao ritmo de jogo. "Me sinto bem, mas falta um pouco de ritmo de jogo. Aquele lance? É claro que eu queria marcar, mas faltou-me precisão. Quanto ao resto, vamos ver. Eu estou melhor nos treinos, me vejo melhor. No primeiro jogo que eu iniciar como titular, poderei avaliar melhor", finalizou.

A próxima partida do Lyon, segundo colocado da Ligue 1, é contra o Nice, em casa, no dia 15 (sexta-feira) de abril. Fekir, que está na equipe desde as categorias de base, teve começo de temporada alucinante até se machucar. Foram cinco jogos pela Ligue 1, marcando quatro gols e ainda dando uma assistência.