Resultado Liverpool x Borussia Dortmund pela Uefa Europa League 2015/16 (4-3)

18:06 Ficamos por aqui na transmissão desse jogo memorável em Anfield, na vitória do Liverpool sobre o Dortmund. Agradeço a todos que ficaram até aqui, e os convido a acompanhar o portal, vendo as repercussões da partida e outras notícias do esporte mundial. Um abraço!

18:04 No dia 17, o Liverpool irá viajar até Bournemouth para enfrentar a equipe da cidade pela Premier League. O BVB, no mesmo dia, recebe o Hamburgo.

18:03 Agora o Liverpool espera o sorteio amanhã, às 8h30, para saber quem enfrentará na semifinal da Europa League. O Dortmund, por sua vez, foca seus esforços no alemão, em busca do Bayern de Munique.

18:01 O BVB abriu 2 a 0 no placar, com Mkhitaryan e Aubameyang, logo aos oito minutos. O Liverpool diminuiu com Origi, e os visitantes marcaram o terceiro com Reus. Os outros três gols do Liverpool foram de Coutinho, Sakho e Lovren.

90+4' FIM DE PAPO EM LIVERPOOL! Em mais uma das obras sensacionais do futebol, o Liverpool virou sobre o Dortmund para 4 a 3, conquistando a classificação para às semifinais da Europa League. Pra entrar para a história, leitor!

90+4' QUE PERIGO!!! Na última bola, Gündogan manda por cima da barreira, mas a bola passa à direita de Mignolet, dando muito susto ao torcedor.

90+4' Falta perigosa para o Dortmund!

90+1' Cruzamento na área e Lovren sobe mais alto que todo mundo para mandar para o gol, virando a partida!

90+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOLLLLLLLLL!!!!!! É DA VIRADA!!!!! QUE LOUCURA ESSE JOGO!!!!!!!!

90' Mais quatro minutos!

90' CARTÃO AMARELO PARA SCHMELZER!

87' Minutos finais em Anfield!

84' Cruzamento na área e Lovren tenta chute de primeira, mas pega errado na bola.

82' SUBSTITUIÇÕES NO DORTMUND! Saem: Reus e Castro. Entram: Ramos e Gündogan.

80' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Can. Entra: Lucas.

80' Partida agora fica muito nervosa. Liverpool precisa de mais um gol para classificar, enquanto o Dortmund precisa segurar ou procurar vencer.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOL!!!! SAKHO!! PRA EMPATAR E BOTAR FOGO NO JOGO!!!! Cruzamento na área, Sturridge desviou e Sakho, de cabeça, complementou para o fundo das redes.

76' SUBSTITUIÇÃO NO DORTMUND! Sai: Kagawa. Entra: Ginter.

75' Confusão na área, bate-rebate, mas a zaga do Dortmund afasta.

75' Cruzamento para a área e o goleiro do Dortmund sobe mais alto para mandar à linha de fundo.

74' CARTÃO AMARELO PARA PISZCZEK!

73' Liverpool impõe pressão ao Dortmund, mas não consegue arrematar à meta.

67' Origi tenta chute de um pouco longe, mas a bola sobe muito e passa raspando na trave.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO LIVERPOOOL!!! COUTINHO!!! Tabela com Milner deixa o brasileiro de frente para o gol, que chuta firme de fora da área no canto de Weidenfeller.

63' Allen domina fora da área e de costas para o gol, e gira para chutar, mas a bola sobe demais.

61' SUBSTITUIÇÕES NO LIVERPOOL! Saem: Lallana e Firmino. Entram: Allen e Sturridge.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUNDDD!!! MARCO REUS!!! PRA TRANQUILIZAR!!! Alemão recebe entre os zagueiros e, de frente ao goleiro, só tem o trabalho de tirar com a chapa do pé.

53' Origi arremata com força, mas a bola não vai na direção da meta.

52' CARTÃO AMARELO PARA HUMMELS! Por falta em Coutinho.

51' Jogo fica muito elétrico depois do gol de Origi, com o Liverpool se jogando ao ataque e deixando espaços para os contra-ataques do BVB.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO LIVERPOOOOLLLLL!!! ORIGI!!! Liverpool troca bons passes até chegar ao atacante belga, que, de cara com o goleiro adversário, mandou por baixo apenas para tirar do adversário e vencê-lo, diminuindo o placar.

47' Coutinho tenta novo cruzamento, mas Weidenfeller fica com ela.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! BVB dá a saída.

16:57 Veja o segundo gol do BVB no jogo, de Aubameyang:

16:56 Com o fim do primeiro tempo, o jogo se desenha diferente do que era antes do apito inicial: Agora, é o Liverpool quem precisa do resultado. Os Reds têm de fazer três gols caso queiram se classificar, e não tomar mais nenhum. O empate agora é do BVB.

45' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

44' UUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!!! Kagawa aproveita bola na área e manda pro gol, mas Mignolet encaixa.

42' Aubameyang completa cruzamento, mas a zaga afasta para escanteio.

40' Mkhitaryan tenta chute de fora, mas pega errado na bola, mandando para longe.

39' QUAAASE ORIGI!! De novo cruzamento e o belga subiu mais alto que todo mundo pra cabecear, apesar de atrapalhado, mas para fora.

38' UUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!! Tabela nova, agora para o Liverpool, entre Firmino e Coutinho, mas o ex-Vasco chutou para fora, agora desviado.

36' Tabela entre Reus e Aubameyang resultou em chute do gabonês para fora.

32' Kagawa tenta cabeçada na sequência, mas não consegue vencer Mignolet.

32' QUE PERIGO!!! Piszczek avança pela direita e faz bom cruzamento rasteiro, mas Aubameyang não conseguiu encontrar a bola para empurrar ao gol.

30' Novamente Coutinho tenta novo arremate, mas é desviado para escanteio.

27' Coutinho cruzou para a área e Firmino não conseguiu cabecear para o gol, mandando pra fora.

26' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHH!! SALVA SAKHO!!! Em recuperação no contra-ataque alemão com Aubameyang, o francês se joga na frente do chute evitando o gol.

25' QUAAAAAAAAAAAAASEEEEE ORIGI!!!! Cruzamento para a área e o belga tenta o arremate, mas a bola passa em frente ao gol, indo pela linha de fundo.

20' FUROU LALLANA!!! Em boa trama ofensiva, Lallana apareceu dentro da área, de costas para o gol, após cruzamento de Firmino. Tentou girar e bater, mas o pé de apoio colocou a bola pro lado, evitando o chute.

18' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! Em nova investida do Liverpool, cruzamento foi proferido da direita para a esquerda e Moreno tentou o chute de primeira, contudo pegou errado na bola.

17' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! Origi aparece dentro da área e tenta o chute, mas Sokratis desvia para escanteio.

15' Nessa fase do jogo, os visitantes continuam com o controle da partida. Os donos da casa tentam uma investida ou outra, mas sempre na bola longa, o que não funciona até então.

10' Pra classificar, o Liverpool precisará vencer a partida! Agora, o empate é favorável ao BVB.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUUUUND!!! AUBAMEYANGG!!! Em novo contra-ataque, o BVB arranca com Marco Reus, que toca de três dedos por entre a zaga para achar o camisa 17, pra empurrar pro fundo das redes e fazer dois!

6' Contra-ataque do Dortmund novamente, mas Castro tocou errado para Aubameyang.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! DO DORTMUND!!!!!! MKHITARYAN!!!!! Jogada bem trabalhada pelo ataque dos alemães, em contra-ataque, até que Aubameyang apareceu dentro da área chutando para o gol, mas Mignolet espalmou para o lado, aparecendo o armênio para empurrar para as redes, abrindo o placar!

3' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! Aubameyang faz jogada pela direita para o meio e chute de esquerda de fora da área, contudo a bola passa à direita de Mignolet.

2' O Dortmund tem mais a posse de bola nos primeiros dois minutos, buscando o ataque, uma vez que precisa do resultado.

0' ROLA A BOLA NO ANFIELD! O Liverpool dá a saída.

As equipes agora vêm ao gramado do Anfield para a cerimônia de abertura!

O QUE É PRECISO PARA CLASSIFICAR: Borussia Dortmund. Qualquer vitória e empates acima de dois gols marcados (2 a 2, 3 a 3...). 1 a 1, prorrogação.

O QUE É PRECISO PARA CLASSIFICAR: Liverpool. Um empate por 0 a 0, além da vitória, classifica os Reds. 1 a 1 leva para a prorrogação.

O visitante, e equipe que precisa do resultado, Borussia Dortmund, está escalado com: Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Weigl, Castro, Mkhitaryan, Kagawa, Reus; Aubameyang.

Os donos da casa, o Liverpool, vai a campo com: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Can, Milner, Lallana, Coutinho, Firmino; Origi.

Faltando pouco mais de uma hora para o início do jogo, as equipes anunciaram suas escalações.

A final da Europa League desta atual temporada será realizada no estádio Jakob-Park, na Basíleia, Suíça.

O atual campeão da Uefa Europa League é o Sevilla, que atualmente está disputando a Champions League. Na última temporada, o time espanhol superou o Dnipro, por 3 a 2, na final em Varsóvia, na Polônia, e conquistou seu quatro título na competição competição continental – o maior campeão da UEL.

Assim como já ocorre na América do Sul, a Uefa decidiu incluir uma vaga para o campeão da Europa League na edição seguinte da Champions League, válido somente a partir da próxima temporada (ou seja, 2016/17).

O torneio tem um formato um pouco diferente da Copa da Uefa, e passou a ter 48 equipes participantes, divididas em 12 grupos, com os dois primeiros classificados em cada grupo se juntando aos oito terceiros colocados dos grupos da Champions League. Além disso, o torneio possui bola própria usada nos jogos.

A precursora da Copa da Uefa, a Taça das Cidades com Feiras, foi criada em 18 de abril de 1955. Em 1971, a Uefa assumiu a organização e mudou o formato e o nome da competição para Copa da Uefa. Porém, não é considerada uma nova versão da competição e os títulos desta não são equivalentes ao do campeonato atual.

A Uefa Europa League, antiga Copa da Uefa, é uma competição de futebol de clubes europeus. É, atualmente, o segundo campeonato mais importante no futebol europeu, atrás apenas da Uefa Champions League.

Bom dia, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão da partida entre Liverpool x Borussia Dortmund pela quinta rodada da Uefa Europa League. Fique conosco!