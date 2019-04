Sem Messi e com Calleri, Argentina divulga pré-lista de convocados para os Jogos Olímpicos Rio 2016

A AFA divulgou na noite desta terça-feira (24) sua pré-lista de convocados para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Sem poder contar com Lionel Messi, preterido para disputa da Copa América Centenário, a Argentina virá ao Rio de Janeiro com novidades na busca pelo tricampeonato consecutivo. Atualmente contando com 35 nomes, a listagem final será reduzida para 18.

Sem o camisa 10 do Barcelona, a responsabilidade cai nas costas de Paulo Dybala, da Juventus, Mauro Icardi, da Internazionale, e Manuel Lanzini, ex-Fluminense e atualmente no West Ham, os nomes mais famosos do esquadrão. Atuando no Brasil, o volante Lucas Romero, do Cruzeiro, e o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, também foram chamados.

Os Jogos Olímpicos estão programados para os dias 5 e 21 de agosto, mas não são o foco da AFA para o encerramento da temporada. A entidade não esconde que seu maior desejo é a Copa América Centenário, realizada entre 3 e 26 de junho, ao qual foi vice-campeã em 2015, após perder nos pênaltis para o Chile.