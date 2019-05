Alavés confirma acesso na penúltima rodada; Leganés e Nàstic disputam última vaga direta

O que era apenas uma questão de tempo para acontecer, aconteceu. Na penúltima rodada, o Deportivo Alavés finalmente confirmou seu retorno para a primeira divisão do futebol espanhol. A equipe basca precisava apenas de uma vitória na rodada 41 da Liga Adelante e ela veio. O Alavés é a primeira equipe já garantida na La Liga na temporada 2015/16. Outras duas equipes o acompanharão, e a definição do segundo time que subirá de forma direta ficará para a última rodada. Leganés e Gimnàstic brigam pela tal vaga.

Alavés vence Numancia com tranquilidade e está de volta à primeira divisão

Alavés está de volta à primeira divisão! (Foto: Divulgação/La Liga)

Era apenas uma questão de 90 minutos para o Deportivo Alavés retornar para a primeira divisão... e foi o que aconteceu. Com um de Manu Garcia e outro de Raúl Garcia, ambos os gols no primeiro tempo, a equipe basca venceu por 2 a 0 e está oficialmente de volta à La Liga após dez anos. Ainda assim, o título da Adelante ainda não está garantido. Porém, o Alavés precisa de apenas um simples empate na última rodada contra o Nàstic fora de casa para confirmar a taça. O Numancia terminará o campeonato no meio da tabela.

Leganés bate UE Llagostera e segue em segundo

Leganés conseguiu importante triunfo e está uma vitória do acesso direto (Foto: Divulgação/La Liga)

Se o campeonato tivesse acabado nesta rodada, o Alavés teria o Leganés como companheiro certo no acesso. A equipe de Madri venceu sem problemas o agora já rebaixado UE Llagostera em casa por 2 a 0, com gols de Gabriel e Miramón, e agora está a uma vitória do acesso de forma direta para a primeira divisão. Como já dito, o Llagostera disputará a terceira divisão na próxima temporada.

Nàstic passa pelo Lugo, mas segue em terceiro

Nàstic segue voando e com chances de acesso direto (Foto: Divulgação/La Liga)

O Gimnàstic de Tarragona segue sendo a equipe mais "quente" da Adelante. O Nàstic venceu mais uma no campeonato, desta vez sobre o CD Lugo fora de casa por 3 a 0. Mossa, Emaná e Anibal marcaram para a equipe de Tarragona, que mesmo com a vitória segue na terceira colocação, mas com apenas um ponto de diferença para o Leganés. Para subir de maneira direta, a equipe terá que vencer o líder e já garantido na primeira divisão Alavés em casa na última rodada, além de torcer por um tropeço do Leganés diante do Mirandés fora de casa. Lugo terminará no meio da tabela.

Zaragoza supera Oviedo pelo placar mínimo e praticamente se garante nos playoffs

Zaragoza vence e está muito perto de confirmar vaga nos playoffs (Foto: Divulgação/La Liga)

Uma equipe que se recuperou após o tropeço na rodada passada é o Zaragoza, que venceu o Real Oviedo em casa por 1 a 0, gol de Guitián. Com a vitória, o Zaragoza chegou à quarta colocação com 64 pontos, três pontos a mais que o Osasuna, primeiro time fora da zona de playoffs, ficando, assim, numa boa situação para ir aos playoffs por mais um ano, precisando apenas de um empate na última rodada para garantir a vaga. As chances do Oviedo de playoffs acabaram de maneira melancólica.

Córdoba derrota desesperado Mallorca e fica confortável na zona de playoffs; Girona vence Alcorcón em duelo direto e entra na zona de playoffs

Córdoba vence no sufoco e está bem perto dos playoffs (Foto: Divulgação/La Liga)

O Córdoba, assim como o Zaragoza, também está numa boa situação na zona de playoffs de acesso. Com gol de Florian Andone, Los Califas venceram o desesperado Mallorca pelo placar mínimo e precisam apenas de um empate na última rodada para garantiram uma vaga entre os quatro nos playoffs. O Mallorca ficou em situação complicada, caindo para 19º, precisando vencer na última rodada e torcer por um tropeço de Almería ou Ponferradina para seguir na Adelante.

Quem conseguiu um grande resultado foi o Girona, que venceu o embalado Alcorcón em duelo direto por uma vaga nos playoffs. A equipe chego aos 63 pontos e está na sexta colocação, com dois pontos a mais que Osasuna e o próprio Alcorcón. A briga pela última vaga nos playoffs deverá ficar entre estas equipes.

RESULTADOS DA 41ª E PENÚLTIMA RODADA

Mallorca 0-1 Córdoba

Elche 2-2 Real Valladolid

Girona 2-0 Alcorcón

Tenerife 1-1 Ponferradina

Albacete 2-1 Bilbao Athletic

Alavés 2-0 Numancia

Lugo 0-3 Gimnàstic

Osasuna 2-3 Huesca

Zaragoza 1-0 Real Oviedo

Leganés 2-0 UE Llagostera

Almería 2-1 Mirandés

JOGOS DA 42ª E ÚLTIMA RODADA - Todos os jogos serão realizados no próximo sábado (4), às 15h30

Real Valladolid x Mallorca - vale a permanência do Mallorca

Alcorcón x Elche - vale vaga nos playoffs para o Alcorcón

Ponferradina x Girona - vale a permanência do Ponferradina e uma vaga nos playoffs para o Girona

Bilbao Athletic x Tenerife

Numancia x Albacete

Gimnàstic x Alavés - vale o acesso direto para o Nàstic e o título para o Alavés

Huesca x Lugo

Real Oviedo x Osasuna - vale vaga nos playoffs para o Alcorcón

UE Llagostera x Zaragoza - vale vaga nos playoffs para o Zaragoza

Mirandés x Leganés - vale o acesso direto e, quem sabe, o título para o Leganés

Córdoba x Almería - vale vaga nos playoffs para o Córdoba e a permanência do Almería

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 41ª E PENÚLTIMA RODADA