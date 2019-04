No retorno à elite espanhola, Levante vence Villarreal com gol no fim

Após ter conquistado o título da segunda divisão espanhola, o primeiro jogo do Levante no retorno à elite nacional foi de total euforia e com expectativas cumpridas. Na tarde desta segunda-feira (21), a equipe valenciana enfrentou o Villarreal no Ciutat de València e venceu por 1 a 0, com gol nos últimos minutos marcado por José Morales.

Os times voltam a entrar em campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2017-2018. O Villarreal encara a Real Sociedad às 15h15 da sexta-feira (25), em Anoeta. Por sua vez, o Levante encara o Deportivo La Coruña, às 15h15 do sábado (26), em mais um jogo no Ciutat de València.

O jogo não foi de fortes emoções. Embora os dois clubes tentassem buscar o ataque, eram imprecisos e ineficientes nas finalizações. Muitos escanteios e uma única chance para os donos da casa na reta final da primeira etapa. Alex Alegría chutou sem muita força, mas levou perigo. O goleiro Andrés Fernández se esticou todo para fazer boa defesa.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente da primeira etapa. O ataque dos dois times não foi produtivo por ainda apresentarem resquícios de falta de entrosamento, além do sistema defensivo atuar de uma maneira que anulasse bons momentos dos atletas do campo ofensivo.

Após as alterações realizadas, o Levante melhorou e impôs pressão nos últimos minutos para obter a vitória diante de sua torcida. Aos 36 minutos da etapa complementar, José Morales correu e chutou com muito perigo, mas Andrés Fernández fez defesa espetacular. Seis minutos depois, os granotes tiveram a máxima oportunidade para marcar. Rukavina derrubou adversário na área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança, José Morales não deu chances de defesa e garantiu a vitória valenciana.