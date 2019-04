Gol solitário de Rami garante vitória do Olympique de Marseille diante do Konyaspor

O Olympique de Marseille enfrentou o Konyaspor no Vélodrome, em partida válida pela primeira rodada do Grupo I da Uefa Europa League 2017/18. A equipe mandante foi superior em todo o jogo e venceu pelo placar mínimo. O único gol foi marcado por Adil Rami.

O próximo do Olympique de Marseille pela UEL será diante do RB Salzburg, na Red Bull Arena. Enquanto que o Konyaspor recebe o Vitória de Guimarães na Turquia. Os jogos serão no dia 28 deste mês. Pela Ligue 1 os marselheses enfrentarão o Amiens, no Stade de la Licorne, próximo domingo (17). As águias jogarão contra o Besiktas, na Vodafone Arena, na segunda-feira (18), pela Super Liga Turca.

O time da casa teve uma boa chance aos oito minutos em linda jogada de Payet pelo lado esquerdo, o meia-atacante cruzou para a área e a defesa afastou. A sobra ficou com Sanson, que arrematou colocado e mandou sem direção. Depois, o camisa 10 arriscou de fora da área, mas o goleiro Kirintili fez a defesa em dois tempos.

A resposta dos visitantes veio em num contra-ataque rápido aos 12 minutos: Evouna recebeu ótimo passe e arriscou pra fora, perdendo a oportunidade de abrir o marcador.

Minutos mais tarde, Payet levantou a bola na área, mas Kirintili de soco conseguiu afastar e tirou dos pés de Germain. No fim da primeira etapa, a equipe turca teve outra ocasião de gol com Fofana, ele arriscou em cima do defensor.

Na etapa final, os marselheses abriram o marcador aos três minutos em cobrança de escanteio batido por Payet. A bola viajou para a área e foi até a cabeça de Rami que, sem marcação, só escorou para as redes.

Em seguida, aos cinco minutos, o Marseille teve outra chance de ampliar na grande jogada de Thauvin dentro da área. O camisa 26 arrematou de canhota, porém Kirintili fez boa defesa. Logo depois, foi a vez de Germain desperdiçar mais uma boa ocasião ao desviar o cruzamento de Amavi. A bola bateu no travessão.

As águias responderam da mesma forma com Bourabia ao arriscar do meio da rua e mandar no travessão, assustando Mandanda. O goleiro Kirintili apareceu mais uma vez ao fazer outra boa defesa no chute de Sakai. Na sobra, Payet desperdiçou. No fim da partida, Sanson arriscou colocado, mas o goleiro apareceu mais uma vez e fez linda defesa, evitando o segundo gol na partida.