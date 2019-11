Resultado Atletico de Madrid x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

Obrigado por acompanhar aqui na VAVEL Brasil mais um ótimo clássico do Campeonato Espanhol. Até a próxima!

ENCERRADO - Na próxima rodada o Atlético enfrenta o Levante em Valencia enquanto o Real Madrid recebe o Málaga, ambos no sábado (25)

ENCERRADO - Com o empate, as duas equipes chegam a 24 pontos. O Real Madrid é 3º pelo saldo de gols com o Atletico vindo logo atrás

92' Final de jogo no Wanda Metropolitano!

90' Serão 2 minutos de acréscimo

89' CARTÃO AMARELO PARA GODÍN! Por reclamação

89' TRAAAVAAAADO! Cristiano Ronaldo recebe livre na área mas demora a finalizar e lucas aparece de carrinho pra desviar pra escanteio

86' Kroos chuta forte e Oblak espalma no susto, no rebote a zaga joga pra lateral

85' Jogada trabalhada do Real Madrid que termina em tentativa de cruzamento de Ronaldo que é travado pela zaga

83' Cristiano Ronaldo tenta a finalização e a bola bate na mão de Godín, mas o juiz manda seguir

82' CARTÃO AMARELO PARA NACHO E LUCAS! Por se enroscarem dentro da área

81' OBLAAAAK! Cristiano Ronaldo bate falta e Oblak espalma pra escanteio

79' Após cobrança de escanteio, Koke chuta forte e Ronaldo se joga na frente da bola pra desviar pra escanteio. Os colchoneros pedem pênalti mas a bola não bateu na mão, bateu no ombro

78' EM CIMA DA LINHA! Fernando Torres toca pra Gameiro que bate por cima de Casilla, mas Varane aparece pra colocar pra escanteio de cabeça

77' CARTÃO AMARELO PARA JUANFRAN! Por parar o contra-ataque com falta em Isco

76' SUBSTITUIÇÕES NO ATLÉTICO DE MADRID! Saem: Griezmann e Correa Entram: Gameiro e Fernando Torres

76' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Asensio

76' Cristiano Ronaldo recebe tabela com Modric e finaliza rasteiro mas chuta pra fora do gol

75' Kroos recebe de Marcelo e tenta o cruzamento de canhota, mas manda direto pra fora

70' CARTÃO AMARELO PARA KOKE! Por fazer falta em Modric e parar o contra-ataque

68' Jogo muito pegado, com muitos erros de passe, as equipes não querem se expôr

63' CARTÃO AMARELO PRA SAÚL! Por fazer falta em Modric, parando o contra-ataque

62' Correa cruza com perigo, a bola passa na pequena área mas ninguém chega pra finalizar

60' Mais um cruzamento pra área de Lucas, dessa vez sai forte demais e passa por todo mundo, saindo em lateral

56' Saúl pega forte de canhota e joga por cima do gol

55' Chegada em perigo de Carvajal pela direita, mas o árbitro parou dando falta do lateral em Godín

54' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Thomas Entra: Carrasco

50' Pressiona o Real Madrid nesse começo de segundo tempo

48' Passe de Carvajal e Cristiano é travado pela zaga, na sobra, Ronaldo ajeita para Modric que também é bloqueado na hora do chute

46' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Sergio Ramos Entra: Nacho

46' Começa o segundo tempo!

47' Final de um primeiro tempo bastante disputado até aqui!

45' Teremos 2 minutos de acréscimo

45' Marcelo chega livre dentro da área e cruza rasteiro, Savic tira de qualquer maneira antes do ataque do Real chegar

44' Saída em velocidade do Real Madrid que não se entende na ponta esquerda e erra o passe

43' Tenta o Atletico com cruzamentos, mas a zaga do Real corta todas. Conseguem agora o 2º escanteio seguido e dessa vez é Benzema quem tira da área

41' O Real domina as ações ofensivas, mas com destaque para Casemiro, que desarma em todas as partes do campo e ainda trabalha a bola. Faz mais uma bela partida o volante da Seleção Brasileira

40' Sergio Ramos troca a camisa que estava suja de sangue e volta com algodão no nariz

38' Cristiano Ronaldo receb lindo lançamento de Isco e cruza, a bola bate na zaga e sai pra escanteio

36' Marcelo cruza, Casemiro ajeita e Sergio Ramos cabeceia pra fora. Na jogada, Lucas acertou um chute na cara do zagueiro, que está sangrando sendo atendido no gramado

35' Espalma Oblak! Ronaldo bate falta de longe e o goleiro vai nela pra espalmar pra escanteio

34' CARTÃO AMARELO PARA SAVIC! Por carrinho forte que derrubou Toni Kroos

32' UUUUUUUHHHHHH! Toni Kroos tabela com Cristiano Ronaldo e bate colocado, a bola bate na rede pelo lado de fora

31' Mais uma chegada pela esquerda com Marcelo e mais uma vez a zaga chega primeiro

30' Jogo muito truncado no meio-campo, com as duas equipes marcando muito forte, não encontrando espaços para atacar

23' Chegada pela direita e Marcelo trava o cruzamento de Correa, colocando pra escanteio, na cobrança, Koke subo livre mas não cabeceia bem

21' Thomas arrisca de longe mas acerta a marcação

20' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por chegada mais dura em Lucas Hernández

19' Fechou o tempo no gramado! Benzema sofre falta e depois do lance parado Correa chuta a bola em cima do francês. Confusão controlada pelo árbitro, que não aplicou cartão amarelo em ninguém

18' Griezmann reclama de marcação da arbitragem e toma uma dura de Fernández Borbalán

16' Em tentativa de contra-ataque do Real Madrid, Juanfran ganha na velocidade de Cristiano Ronaldo e a torcida vai à loucura aplaudindo o lateral

15' Cruzamento de Griezmann, Koke tentou de letra mas Casemiro tirou pra escanteio

15' Como de costume, os donos da casa se fecham bem e esperam a oportunidade de sair no contra-ataque

12' Jogada de Ronaldo pela esquerda, que toca para Isco na área, o meia cruza mas a bola não encontra ninguém e a defesa corta pra fora

10' Marca forte a equipe rojiblanca, não dando espaço para o Real sair jogando

9' Agora quem chega com cruzamento é o Atleti, Marcelo aparece para fazer o corte

7' Cruzamento de Isco e Juanfran corta na primeira trave

6' Chegada um pouco mais forte de Thomas em Isco e o árbitro já conversa com ele

3' UUUUUHHHHHHH! No bate e rebate na entrada da área, Koke aproveita e toca para Correa, que fica de frente com Casilla mas bate pra fora. O lance iniciou com um passe errado de Marcelo no meio-campo

2' Tentativa de Benzema pela esquerda, mas Juanfran chega para fazer o desarme

1' Toca bola no campo de defesa o time do Real Madrid

1' Apita o árbitro, começa o jogo!

17:45. Antes do apito inicial, homenagem à Rivilla, ex-jogador colchonero que faleceu esta semana

17:43. Jogadores no gramado, em breve a bola vai rolar!

17:40. A festa é linda no Wanda Metropolitano, a torcida canta, um show de luzes sensacional!

17:22. O Wanda Metropolitano é o quinto estádio que o Atleti usa como casa. O Real Madrid venceu duas, empatou uma e perdeu uma em cada estreia que fez nas casas do rival

17:15. Real e Atleti já se enfrentaram 268 vezes em partidas oficiais, com 68 vitórias colchoneras, 62 empates e 138 vitórias merengues

17:10. Real Madrid também escalado: Casilla; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo

17:09. Atlético de Madrid definido para o derbi: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas Hernández; Gabi, Correa, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. É dia de clássico Atletico de Madrid x Real Madrid ao vivo, é dia de Derbi de Madrid e você acompanha o minuto a minuto deste grande duelo da La Liga por aqui. Fique ligado!

Carrasco, com 3 gols e 3 assistências, e Correa com 4 gols e uma assistência, são os destaques do time na competição, sem esquecer de Griezmann, que apesar de ter apenas 2 gols até aqui, é o grande nome do ataque

Pela Uefa Champions League, o confronto que marcou a despedida do Vicente Calderón do derbi, a vitória foi do Atleti, mas o Real saiu comemorando a classificação para a final, depois do gol de Isco em linda jogada de Karim Benzema

Na última vez que se enfrentaram nos domínios colchoneros pela competição doméstica, Cristiano Ronaldo marcou três vezes na vitória por 3 a 0, em completo domínio madridista

Foto: Power Image Sports/Getty Images

Veja como foi o último encontro das equipes pelo Campeonato Espanhol, que aconteceu no Santiago Bernabéu, casa merengue:

As duas equipes vêm tropeçando bastante neste início de temporada e chegam para o derbi empatadas com 23 pontos, com o Real levando vantagem apenas no número de vitórias (7 a 6) e no saldo de gols (13 a 10)

Já os merengues, que vêm sofrendo com lesões, não terão Kovacic, Gareth Bale e Keylor Navas, ainda machucados. Casilla continua no gol, Isco deve assumir a vaga no meio-campo. Como uma ótima notícia, o lateral-direito Dani Carvajal volta à equipe depois de algumas semanas afastado por conta de uma infecção no coração

Diego Simeone tem o time todo à disposição para a partida e deve fazer apenas uma alteração na equipe titular com relação à última partida, Thomas pode entrar no lugar de Fernández no meio-campo

A partida, que já foi uma rivalidade de bairro, já passou por 14 estádios diferentes e agora chega ao novíssimo Wanda Metropolitano. Será o primeiro derbi da história do estádio, que passou a ser a casa dos colchoneros nesta temporada