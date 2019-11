Resultado Arsenal x Manchester United pela Premier League (1-3)

Obrigado e boa tarde a você que acompanhou mais esta transmissão com a VAVEL Brasil! A nossa crônica de pós-jogo será publicada em instantes.

Atuação de gala de De Gea. O goleiro fez "simplesmente" 14 defesas e impediu muitas chances claras de gol do Arsenal.

No provavelmente melhor jogo do campeonato, o Manchester United venceu o Arsenal por 3 a 1. O placar, porém, engana, pois a pressão foi toda dos mandantes. Os gols foram de Valencia, Lingard (duas vezes) e Lacazette.

FIM DE UM JOGAÇO!

95' Posição de impedimento do Arsenal para acabar com a partida.

94' Arsenal ronda a área, mas não consegue espaço.

92' Substituição no United:

Sai: Young

Entra: Rashford

91' Lukaku recebe lançamento longo, mas não domina e perde a posse. Jogo ruim do belga.

90' Cinco de acréscimos.

89' Smalling chega no carrinho dentro da área e quase atinge Lacazette. Novamente há o pedido de pênalti, mas não é marcado.

87' FOI PÊNALTI, JUIZ! Welbeck recebe na área, corta para trás e é derrubado pelo marcador. Os jogadores pedem pênalti, mas o juiz não marca

86' CARTÃO AMARELO! Em disputa pela bola em contra-ataque, Koscielny faz falta em Lukaku e é advertido.

86' Em mais uma finalização bloqueada do Arsenal, os mandantes pedem pênalti por toque na mão, mas não são atendidos.

85' Gunners tocam a bola em frente da área, buscando espaço.

83' Apesar de todos os lances ofensivos dos últimos minutos serem do Arsenal, o time já parece cansado, sem força para um eventual empate.

82' DE GEA PARA CONFIRMAR! Welbeck arrisca de fora da área, mas a bola é bloqueada e sobe. Ela volta em direção ao gol, e De Gea dá um tapinha para impedir o gol de cobertura.

81' Monreal chega pela esquerda e cruza, mas a bola fica fácil para De Gea.

80' Confusão na área, mas Lacazette tenta finalizar. Outra vez, bloqueado.

79' Ramsey recebe na entrada da área, mas é bloqueado na finalização.

78' Ramsey gira e cruza para a área, mas Lindelöf afasta o perigo.

76' O Arsenal vai para o tudo ou nada. Com um a mais, Wenger coloca mais um atacante em busca de, pelo menos, um empate.

75' Substituição no Arsenal:

Sai: Kolasinac

Entra: Giroud

75' Substituição no United:

Sai: Lingard

Entra: Darmian

73' EXPULSO! Pogba está fora do jogo ao levar cartão vermelho após entrada muito forte na perna de Bellerín. O francês pisou na perna do jogador do Arsenal.

72' 59.547 torcedores presentes no Emirates Stadium hoje.

71' CARTÃO AMARELO! Bellerín faz falta dura em Young no contra-ataque e é advertido.

70' Koscielny chega na linha de fundo e toca para trás, mas Rojo joga a bola para escanteio.

69' Substituição no Arsenal:

Sai: Xhaka

Entra: Welbeck

68' Lacazette aparece na linha de fundo, mas cruza muito forte e perde a posse.

66' Substituição no United:

Sai: Martial

Entra: Herrera

65' UUUH! Sánchez chuta forte de fora da área, mas De Gea espalma para a lateral.

64' Banho de água fria no Arsenal, que pressionava muito os rivais. Apesar da pressão, foram os Red Devils que marcaram o gol.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! É DE LINGARD! Em contra-ataque mortal, Pogba se desvencilha de Koscielny e deixa Lingard sozinho, na cara do gol. O atacante só empurra a bola e sai para comemorar.

60' Lukaku tenta chegar na linha de fundo e cruzar, mas Koscielny corta na hora certa.

58' CARTÃO AMARELO! Rojo faz falta e é advertido pelo árbitro.

57' Defesas de De Gea diminuíram relativamente o ritmo e o momento do Arsenal, mas os Gunners ainda têm esperanças.

55' MAIS MILAGRES DE DE GEA! INACREDITÁVEL! A bola sobra com Lacazette dentro da área, que finaliza e obriga incrível defesa do goleiro do United. No rebote, Sánchez finaliza, mas De Gea defende mais uma com o pé.

54' United tentava sair no contra-ataque, mas Monreal chega no carrinho e recupera a bola.

54' Sánchez lança para a área, mas Rojo sobe mais e afasta.

53' A pressão do primeiro tempo continua, com o Arsenal superior. Temos muito tempo para ser jogado.

52' UUUUUUUUH! Iwobi finaliza forte e De Gea espalma, evitando o gol.

51' NA TRAVE! Lingard recebeu livre na entra da área e finalizou em cima de Cech. A bola passa e bate na trave, mas não entra.

50' Torcida do Arsenal canta e grita muito no Emirates Stadium.

49' Um gol de fato merecido, mas a tendência é o jogo pegar ainda mais fogo. Teremos mais emoções?

48' GOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! É DE LACAZETTE! PARA DIMINUIR! A defesa do United parou e Ramsey recebeu cruzamento sozinho na pequena área. O meia escorou para trás e Lacazette, também livre, chutou a bola para as redes.

46' Arsenal troca passes no meio de campo.

45' Times voltam sem substituições.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas parciais de Arsenal x United:

Posse de bola: 70% x 30%

Finalizações: 14 x 5

Finalizações certas: 7 x 2

Escanteios: 8 x 1

Acerto de passes: 81% x 67%

O United sai vencendo a primeira etapa por 2 a 0, apesar da gigante pressão do Arsenal. Se não fosse a excelente combinação entre De Gea e alguns defensores, provavelmente o placar já seria favorável aos mandantes.

FIM DE UM PRIMEIRO TEMPO ELETRIZANTE!

47' Pressão inacreditável do Arsenal, mas a defesa dos Red Devils foi incrível no primeiro tempo.

46' MEU DEUS DO CÉU MAIS UMA VEZ! Em jogada muito bagunçada dentro da área, o Arsenal chegou diversas vezes, mas De Gea fez uma bela defesa para impedir o gol. Logo depois, diversas finalizações bloqueadas pela zaga do United e dois pedidos de pênalti - um por jogador do Arsenal caído e outro por toque de mão.

45' Três minutos de acréscimos.

44' DE GEA DUAS VEZES! O Arsenal apareceu com dois chutes de fora da área, de Bellerín e de Kolasinac, mas o goleiro do United espalma as duas.

43' Martial corta o adversário e cruza, mas a zaga do Arsenal sobe e afasta o que seria uma boa chance.

41' UUUUUUUH! Em bola perdida dentro da área do United, Ramsey chega finalizando, mas a bola é bloqueada e sai perto da trave para tiro de canto.

41' Lacazette tabela com Sánchez e entra na área, mas a zaga do United corta para escanteio.

38' Pogba tenta passe dentro da área, mas Ramsey intercepta.

36' Iwobi recebe na intermediária e chuta, mas a bola sobe muito.

35' Özil recebe passe alto e chuta de primeira, de fora da área. A bola vai direto nas mãos de De Gea.

33' UUUUUUUUUUH! Em contra-ataque, Pogba cruza rasteiro, mas Kolosinac consegue cortar. A bola quase engana Cech, mas o goleiro pula e fica com ela.

31' MEU DEUS DO CÉU, QUE SEQUÊNCIA! Lacazette recebe dentro da pequena área, dribla e chuta. A bola ainda desvia em De Gea e bate no travessão. No rebote, Xhaka tenta chutar no canto, mas a bola sai para fora.

30' Jogo perdeu um pouco do ritmo nos últimos minutos.

29' Özil bate direto, mas Young aparece debaixo das traves e cabeceia para longe.

28' Falta perigosíssima para o Arsenal na entrada da área, após Sánchez tentar driblar adversário.

27' Özil recebe na meia lua, mas perde o tempo da bola e se atrapalha no chute.

26' Manchester United consegue série de tabelas no contra-ataque, mas a zaga do Arsenal é mais eficiente e rouba a bola.

23' United pressiona meio campo do Arsenal, que toca a bola.

22' Lingard recebe tratamento em campo.

21' UUUUUUUUH! No rebote, Ramsey bate de primeira. A bola bate em Lacazette e sai muito perto do travessão.

21' Young perde o equilíbrio e joga a bola para escanteio para o Arsenal.

19' QUE CONFUSÃO FOI ESSA? Em bate-rebate, Lacazette tenta finalizar dentro da pequena área, mas a bola passa muito perto da trave e sai.

18' Young recebe cruzamento na área, domina e chuta, mas é bloqueado.

17' Pogba sai no contra-ataque e lançou Lukaku, que tenta cruzar. A zaga do Arsenal afasta.

16' Bellerín cruza forte e a bola sai para escanteio.

15' Wenger mexe nas táticas do Arsenal, tirando um homem de defesa e colocando um jogador ofensivo.

15' Substituição no Arsenal.

Sai: Mustafi (lesionado)

Entra: Iwobi

13' Ramsey tenta lançar para Lacazette, mas a bola é longa.

11' Segundo tento do United saiu em uma perda de posse de Mustafi, facilitando o contra-ataque. O zagueiro Gunner ainda se machucou no lance.

10' GOOOOOOOOOOOOOLAÇO! DO MANCHESTER UNITED! LINGARD PARA AMPLIAR! Martial recebe na entrada da área, gira e dá belo toque para Lingard, que finaliza de primeira. A bola ainda bate na trave, mas entra.

9' Kolasinac recebe boa bola de Özil e cruza forte, mas a zaga do United afasta.

8' Sánchez bate direto, mas a bola para na barreira.

7' Sánchez puxa para a entrada da área e sofre falta perigosa. Boa oportunidade.

7' Gunners giram a bola na frente da área, esperando por espaço.

6' Arsenal recupera a posse e tenta sair jogando na zaga.

4' Agora perdendo, o Arsenal precisará sair mais para o jogo, o que dará ainda mais espaço para ataques dos Red Devils.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER UNITED! É DE VALENCIA! A zaga do Arsenal fechou Pogba na entrada da área, mas o francês rolou para Valencia, que finalizou forte e rasteiro para balançar as redes.

2' Young invade a área e cruza rasteiro, mas Koscielny toca para escanteio.

1' Jogo começa corrido, com muitas trocas de posse e lançamentos errados.

APITA O JUIZ, COMEÇA O JOGO! Saída do Arsenal.

15h26 Times entram no gramado sob a música tema da Premier League.

15h25 O retrospecto é de 82 vitórias do Arsenal, 47 empates e 96 vitórias do United.

15h09 É clássico na VAVEL Brasil! Estamos cada vez mais perto do apito do árbitro, e mais um capítulo dessa rivalidade será escrito hoje. Quem vencerá?

13h59 As duas equipes já estão no estádio se preparando para o pontapé inicial.

14h41 Manchester United escalado! De Gea; Valencia, Smalling, Lindelöf, Rojo, Young; Matic, Pogba; Lingard, Lukaku, Martial.

14h38 Arsenal escalado! Cech; Koscielny, Mustafi, Monreal; Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Özil, Sánchez; Lacazette.

O palco da partida será o Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O estádio tem capacidade para pouco mais de 60 mil torcedores.

Confira a tabela!

1° - Manchester City, 40 pts

2° - Manchester United, 32 pts

3° - Chelsea, 29 pts

4° - Arsenal, 28 pts

5° - Liverpool, 26 pts

O comandante do United, José Mourinho, também conversou com a imprensa e explicou como sua equipe enfrentará o jogo de logo mais.



"Quando tivermos a bola, atacaremos com onze jogadores, porque até o goleiro precisa saber o que fazer nessas situações. Quando não tivermos a bola, defendermos com os mesmo onze jogadores."

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a dificuldade em enfrentar um dos maiores times da Inglaterra.



"O Manchester United é um time perigoso, que tem obtido resultados fantásticos. Então, para bater uma equipe como essa, você precisar estar no seu melhor e é nisso que eu quero focar."

Arsenal x Manchester United ao vivo tempo real

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 7 de maio deste ano, ainda na edição passada da Premier League. Na ocasião, o Arsenal venceu por 2 a 0, com gols de Xhaka e Welbeck. Veja os gols a seguir:

Já os Red Devils vêm de uma vitória contra o Watford fora de casa, em jogo bastante disputado, por 4 a 2. Os gols foram de Young (duas vezes), Martial e Lingard.

Os Gunners vêm de uma goleada contra o Huddersfield por 5 a 0, com direito a gol de quatro jogadores diferentes em bela atuação coletiva. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Arsenal ocupa a quarta colocação da Premier League, com 28 pontos conquistados até o momento. Já o Manchester United está na segunda posição, com 32 pontos ganhos.