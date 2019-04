Resultado Crystal Palace x Manchester United pela Premier League 2017/18 (2x3)

19h Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo na VAVEL Brasil! Uma boa noite e até a próxima!

18h58 Após estar perdendo por 2 a 0, time de Mourinho muda completamente e consegue gol da virada com chutaço de Matic de fora da área, já nos acréscimos da partida!

18h57 United consegue virada heroica em Londres e retorna a vice-liderança da Premier League.

48' ACABA O JOGO EM LONDRES! GRANDE VIRADA DO MANCHESTER UNITED!

46' Matic fica com rebote fora da área, arrisca de longe e faz um lindo gol em Londres.

46' GOOOOOOOOOOL!!! MATIC!! E QUE GOLAÇO DO UNITED!

45' Teremos mais três minutos!

44' Rashford enfia boa bola para Mata, que bate e Hennessey abafa e bola sai em tiro de meta.

41' De Gea tenta reposição rápida e bola sai pela lateral.

40' United em cima do Crystal Palace atrás do gol da virada.

38' Lukaku faz jogada pela esquerda, balança para cima de lateral e cruza para companheiros, mas bola sai em tiro de meta.

35' Bola toca em jogador do Palace e United pede pênalti.

34' Mudança nos donos da casa: Sai Schlupp e entra Riedewald.

33' Jogo é ótimo no segundo tempo!

31' Ainda do gol de empate: United faz boa jogada, Sánchez finaliza, bola desvia, para no travessão, sobra para Lukaku, que encontra melhor ângulo e faz o gol.

31' DE GEAAA!!!! GOLEIRO SALVA GRANDE CABEÇADA DE BENTEKE!!

30' GOOLLLL!! LUKAKU!! É DO UNITED!

28' Mata recebe dentro da área, tenta ajeitar e defesa corta.

28' UHHHH! Benteke salva gol do United em cima da linha!!

27' Lingard tenta cruzamento e bola sai em escanteio.

25' Benteke recebe cruzamento da direita e cabeceia por cima.

23' Rashford bate falta diretamente e bola sai em tiro de meta!

21' Duas mudanças no United: saem Young e Valencia, entram Mata e Luke Shaw.

21' UHH! Pogba bate colocado da entrada da área e Hennessey coloca para escanteio.

20' van Aanhold cruza da esquerda e Benteke cabeceia para fora.

18' Pogna tenta tabela com Alexis, mas bola acaba nas mãos de Hennessey.

14' Pogba lança Alexis, mas árbitro marca falta do chileno em cima de Tomkins.

11' Young impede contra-ataque do Crystal Palace e recebe amarelo!

11' Matic pega rebote na entrada da área e bate e bola sai em escanteio.

9' Valencia faz grande cruzamento e zagueiro desvia bem para dentro do gol.

9' GOOOOL DO UNITED! SMALLING!

8' Pogba arrisca de fora da área de esquerda e bola sai em escanteio.

7' Hennessey pula mal, mas Smalling não consegue cabecear bem e bola sai em tiro de meta.

6' Rashford entra na área e bola é cortada para escanteio.

4' Pogba arrisca de fora da área e Hennessey segura firmemente!

2' Lateral recebe na frente após cobrança rápida de falta, entra na área e finaliza firma no canto direito de De Gea.

2' GOOOOOOL DO PALACE!! van Aanholt!!

1' UHH! Rashford faz grande jogada, dribla dois, mas tem chute prensado.

0' Rashford entra no lugar de McTominay.

0' Recomeça a partida no Selhurst Park.

17h55 Estrelas como Pogba e Alexis Sánchez não vão bem, logo desempenho geral do United deixou muito a desejar.

17h54 Em jogo sem grandes chances para os dois lados, mandantes saem na frente logo no começo, enquanto visitantes não se encontram e tem desempenho ruim.

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA EM LONDRES!

45' Young sobe junto com Milivojevic e ambos caem no gramado.

45' Mais um de acréscimo!

44' Mesmo errando muitos passes, o United tem 86% de aproveitamento.

40' McTominay dá forte entrada no lateral do Palace e recebe cartão amarelo!

39' Lingard finaliza de fora da área e bola sai à direita de Hennessey.

39' United erra passes demasiadamente e não consegue se encontrar em campo.

38' Alexis tenta enfiada para Pogba e novamente bola sai em tiro de meta para os donos de casa.

37' Pogba tenta lançamento cruzado e bola sai pela linha de fundo.

33' Sánchez tenta, mas não parece estar em noite inspirada.

30' Visitantes tentam entrar na área adversária, mas sente-se a falta do último passe.

26' Townsend tenta de direita de fora da área e bola sai por cima da meta de De Gea.

25' EITAA!! Pogba cruza e Hennessey fura, mas dá sorte por não haver jogadores do United atrás.

23' United errando muitos passes na partida.

22' Young tenta cruzamento na área e Hennessey corta bem.

19' UH! Alexis tenta achar Lukaku dentro da área, mas defesa age bem e bola fica com o goleiro.

17' Sorloth recupera bola de Matic, entra na área, bate de esquerda e De Gea segura.

15' Escanteio para os donos da casa!

14' United tenta sequência de enfiadas, mas atacantes encontram-se impedidos.

10' Townsend recebe de Benteke na entrada da área, bate firme, bola desvia em Lindelof e bola acaba no ângulo de De Gea.

10' GOLLLLL!!! É DO CRYSTAL PALACE!!! GOLAÇO DE TOWNSEND!!

8' Pogba tenta lançamento dentro da área e zaga corta!

5' UHHHH!! Alexis fica de frente para Hennessey, cabeceia e goleiro faz importante defesa.

4' UHHHH! Tomkins tenta puxeta dentro da grande área e bola sai em tiro de meta para De Gea.

4' Zaga tem falha dupla e bola sai em escanteio para o Palace.

3' Townsend tenta cruzamento da direita, mas bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta.

1' van Aanholt sente braço de Valencia e cai no meio de campo.

0' A bola rola em Londres!

16h57 Times adentram no Selhurst Park.

16h56 Equipes já estão no túnel para entrarem no gramado.

16h55 United precisa de vitória para retornar ao segundo lugar, enquanto os Eagles necessitam do triunfo para deixarem a zona de rebaixamento.

16h46 O jogo começará em pouco menos de 15 minutos.

16h12 O ex-goleiro do Fluminense, Diego Cavalieri já ficará no banco de reservas nesta tarde.

16h06 Os donos da casa também já estão escalados para o confronto!

16h02 O Manchester United já está escalado para o jogo de logo mais!

O palco do confronto será o Selhurst Park:

Do outro lado, Mourinho falou sobre a questão de terminar em segundo, terceiro ou quarto no campeonato: "Se você me pergunta se gostaria de terminar em segundo ou quarto, digo que, pelo ponto de vista financeiro, não faz diferença, pelo ponto de vista de prestígio, não faz diferença. Você vai para a Liga dos Campeões e o quarto ainda não precisa jogar a última partida de qualificação. Mas, pelo ponto de vista pessoal, o segundo é melhor do que o terceiro, o terceiro é melhor do que o quarto, então vamos tentar o melhor possível. Claro, os quatro primeiros são muito difíceis e esse é o principal alvo para nós".

O técnico Roy Hodgson mostrou-se confiante para o duelo desta segunda-feira e feliz pelo avanço do seu time desde o encontro dos dois times no 1º turno: "Não há dúvida de que, como grupo, esses jogadores fizeram grandes avanços e trabalharam muito para se tornar um time de futebol melhor e uma equipe mais difícil de vencer. Certamente, sinto-me mais confiante em entrar neste jogo na noite de segunda-feira, apesar do fato de que nós temos alguns jogadores que eu teria gostado de disponíveis ainda nos faltando".

FIQUE DE OLHO: Jesse Lingard - decisivo no clássico contra os Blues, Lingard vem tendo boa temporada e pode começar a partida entre os titulares.

FIQUE DE OLHO: Andros Townsend - camisa 10 dos Eagles, o meia-atacante, com passagem pelo Newcastle, é a grande arma dos mandantes.

Já o United, 3º colocado do Campeonato Inglês, derrotou o rival Chelsea por 2 a 1, de virada, com gols de Romelu Lukaku e Lingard.

O Crystal Palace entrou em campo pela última vez no domingo (25), diante do Tottenham, pela 28ª rodada da Premier League, e saiu derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Harry Kane.

O último encontro oficial entre as duas equipes ocorreu no dia 30 de setembro do ano passado, pela 7ª rodada da Premier League, em partida que acabou com vitória do United por 4 a 0 no Old Trafford, com gols marcados por Fellaini (2), Mata e Lukaku.

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Crystal Palace x Manchester United, partida válida pela 29ª rodada da Premier League, que ocorre às 17h, no Estádio Selhurst Park, localizado na cidade de Londres.