Jogo Portugal x Holanda em directo e AO VIVO online no amistoso hoje (0-0)

INCIDENCIAS: Partida amistosa entre Portugal e Holanda. Será disputada nesta segunda-feira (25), às 15h30, no Estádio de Genebra, Suíça.

Bem vindo, torcedor! Acompanhe ao vivo o tempo real do amistoso internacional entre Portugal x Holanda ao vivo e em directo online. O jogo acontece no Estádio de Genebra, na Suíça, nesta segunda-feira (26), às 15h30. Acompanhe todos os lances na VAVEL Brasil!

PROVÁVEL HOLANDA: Zoet; de Ligt, de Vrij e van Dijk; Hateboer, Wijnaldum, Strootman e van Aanholt; Promes, Depay e Dost.

PROVÁVEL PORTUGAL: Beto; Cédric, Rolando, Bruno Alves e Guerreiro; João Mário, Rúben Neves, João Moutinho e Bernardo Silva; André Silva e Cristiano Ronaldo.

Em processo de reformulação, a Laranja Mecânica foi derrotada no último amistoso contra a Inglaterra por 1 a 0. Mesmo assim, o que se viu foi uma boa atuação da Holanda.

Fernando Santos elogiou a postura da sua equipe: "Valeu pela determinação de uma equipe que nunca aceita perder, quer sempre vencer. Agradou-me muito ver que a equipa não aceita a derrota em circunstância nenhuma".

No último amistoso disputado pelos lusitanos, o time conseguiu um feito incrível, ao vencer de virada o Egito, com os dois gols marcados por Cristiano Ronaldo aos 47 e 49 minutos do segundo tempo.

Ao total, as seleções já se enfrentaram 12 vezes, com sete vitórias para Portugal e uma para a Holanda, além de sete empates.

LOCAL: Estádio de Genebra, Suíça.