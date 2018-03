Sem ter tanto tempo de jogo, Stones desabafa sobre seu momento no City

Google Plus

John Stones chegou a Manchester como um zagueiro extremamente novo, porém com enormes expectativas, em decorrência a sua passagem, de um pouco menos de 100 jogos, pelo Everton. Um dos primeiros pedidos diretos de Guardiola no comando da equipe, o beque inglês alternou entre boas partidas e outras nem tanto.

Depois de quase dois anos como jogador do City, Stones vê sua situação no clube um tanto quanto difícil, tendo apenas sido titular nos últimos dois dos noves confrontos do clube. Uma das principais razões disso foi sua lesão, em novembro de 2017, quando era titular frequente. Atualmente, o treinador espanhol tem optado pela dupla de zaga Kompany e Otamendi.

"É difícil. Todo jogador espera atuar toda as semana", desabafa Stones.

"Mas eu tive jogos cá e lá, estou lutando e é isso o que você pode fazer. Treinar pesado, continuar trabalhando bem e quando sua chance chegar você tem que agarrar e eu tenho feito isso."

Apesar do período inconstante do zagueiro, o Manchester City continua indo muito bem nas duas competições que ainda restam (Campeonato Inglês e Champions League) e é importante se manter saudável para ter chances de jogar nos momentos mais decisivos. Pep é conhecido por trabalhar com um elenco cheio, usando quantas peças necessárias.

"Eu tive o apoio dos jogadores e do técnico. É uma daquelas coisas em que o time está ganhando partidas e jogando bem, e você não pode dar as costas a isso."

"Continuo aprendendo enquanto estou no lado de fora do campo, é algo enorme. É complicado, mas consegui minha primeira medalha (Copa da Liga Inglesa), então não posso reclamar", Stones finalizou o tema.

Mesmo fora do time principal do City, Gareth Southgate escolheu o camisa 5 como um de seus três zagueiros no esquema que venceu a Holanda na última sexta-feira (23). E, atuar para a seleção, é muito recompensante para o jogador.

"Senti-me inteiro, de volta a realidade e quero construir isso para terça-feira (27)."

A seleção inglesa jogará nesse dia contra a Itália, jogo amistoso, e John Stones espera que outra boa atuação na equipe nacional possa o levar novamente a titularidade do Manchester City.