Sem jogar há quase um ano, Ben Arfa anuncia saída do PSG ao fim da temporada

Sem atuar em um jogo oficial desde abril do ano passado, o meia Hatem Ben Arfa utilizou o Instragram nesta quinta-feira (29) para anunciar sua saída do Paris Saint-Germain ao final da temporada. O contrato do atleta, que expira no dia 30 de junho deste ano, não será renovado.

"Em breve a minha aventura no PSG vai terminar. Apesar das dificuldades que vivi, estou contente por ter vestido esta camisa. Guardarei as memórias dos momentos fantásticos que vivi com os meus colegas. Aproveito também para agradecer aos torcedores do clube por todo o apoio que me deram. Sempre amarei este clube", escreveu o francês, de 31 anos, na rede social.

O PSG tentou negociar Ben Arfa no mercado de verão europeu (antes de a temporada começar), mas o meia escolheu permanecer no clube. A diretoria, então, o colocou para treinar com o time B.

A última partida oficial do jogador foi contra o US Avranches, fora de casa, no dia 5 de abril de 2017, pelas quartas de final da Copa da França. Ele marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 4 a 0. Na partida seguinte, ficou no banco diante do Guingamp (outra goleada por 4 a 0), pela Ligue 1, mas acabou não sendo utilizado.

Em 32 jogos pelo PSG, Ben Arfa marcou quatro gols e distribuiu sete assistências. Conquistou uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da França – todos os títulos obtidos na temporada 2016/17.