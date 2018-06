Notas: Cristiano Ronaldo marca os três gols lusitanos e tira vitória espanhola

No jogo mais aguardado dessa primeira fase da Copa do Mundo, Portugal e Espanha não decepcionaram e entregaram o que prometeram, uma bela partida no estádio Estádio Olímpico de Sochi. Com direito a um show de Cristiano Ronaldo, autor dos três gols portugueses no empate em 3 a 3 com a Fúria. A Vavel Brasil deu nota aos jogadores:

Rui Patrício 4: Foi pouco exigido, mas não teve reação alguma nos gols espanhóis.

Cédric 4: Foi lado onde a Espanha concentrou seus ataques e o lateral não foi capaz de dar conta. Deu muitos espaços para Jordi Alba

Pepe 4: Marcador de Diego Costa, não conseguiu cumprir o seu papel e o centroavante marcou dois gols. Mesmo com o polêmico “encontrão” no primeiro gol.

José Fonte 4: Deixou Diego Costa fazer o que quiser no primeiro gol e praticamente não acertou um bote.

Guerreiro 5: Não apoio como deveria, mas não comprometeu defensivamente e abriu bons espaços para contra-ataques

William Carvalho 6: Tinha missão difícil em ser o único marcador contra o meio campo da Espanha, mas não comprometeu.

João Moutinho 4: Faltou com criatividade, sua principal virtude, ainda foi autor da falta que originalizou o segundo gol espanhol.

Bruno Fernandes 4: Era o armador da equipe, mas não conseguiu criar uma chance de gol.

Bernardo Silva 5,5: Depois de Cristiano, era o homem com mais recursos no ataque, mas isso não aconteceu, talvez por jogar do outro lado de Cristiano, lado pouco acionado por isso.

Gonçalo Guedes 6: Apesar de tomar algumas decisões erradas, como desperdiçou uma chance clara, que deixaria Portugal na frente, se posicionou bem e até deu uma assistência.

Cristiano Ronaldo 10: Dono do Jogo. Sofreu o pênalti e o converteu. Marcou o segundo e o terceiro gol, em uma falta espetacular, que também a sofreu. Além de puxar todos os contra-ataques da equipe.

João Mário 5,5: Não foi decisivo, mas sua parecença, mudou a postura do time em campo.

Quaresma 5,5: Entrou e atraiu muito a marcação dos adversários pelo lado direito do campo, impedindo as subidas de Jordi Alba

André Silva S/N: Entrou, mas não tocou na bola.