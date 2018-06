Argentina x Islândia AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Доброе утро (dobroye utro)! Em russo, bom dia! Acompanhe conosco o duelo entre Argentina x Islândia! É a estreia das duas seleções na Copa do Mundo 2018! Fique ligado na VAVEL Brasil! O sábado segue animado com muito futebol de qualidade.

A arbitragem do confronto entre Argentina x Islândia será comandada por Szymon Marciniak e auxiliada por Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Os três são da Polônia.

Será o primeiro confronto entre as seleções na história. Quem sairá vencedor? Os sul-americanos ou os nórdicos?

A partida será disputada no Spartak Stadium (Otkritie Arena), em Moscou, e tem capacidade para 45.360 torcedores. Foi construído para a Copa do Mundo. No Campeonato Russo, o Spartak Moscou manda seus jogos no palco esportivo.

Nas Eliminatórias Europeias, liderou o Grupo I, com 22 pontos somados. Venceu sete partidas, empatou uma e foi derrotada em duas oportunidades. Como será o desempenho dos Vikings no Mundial?

Um país pequeno e sem tradição no futebol caiu nas graças do torcedor mundial. Com pouco mais de 300 mil habitantes, a Islândia disputa pela primeira vez a Copa do Mundo. O destaque dos nórdicos veio na Eurocopa 2016, quando superaram a Inglaterra nas oitavas de final e foram eliminados apenas nas quartas de final, pela França.

Para disputar a Copa na Rússia, a Argentina sofreu. Com uma campanha aquém do esperado, tabus quebrados de maneira negativa e resultados decepcionantes, a classificação veio apenas na última rodada, quando veio a superação diante do Equador, fora de casa. Além disso, teve o comando técnico alterado três vezes durante as Eliminatórias. Gerardo ‘Tata’ Martino começou a trajetória, Edgardo Bauza deu sequência e Jorge Sampaoli atualmente está à frente do banco de reservas.

Bicampeã mundial com os títulos conquistados em 1978 e 1986, a Argentina não vence uma competição de futebol profissional há 25 anos, quando faturou a Copa América em 1993. Mesmo com Lionel Messi como principal referência e em sua quarta participação no Mundial, a Albiceleste não conseguiu transformar a representatividade e tradição em taças. Além dos dois títulos, os Hermanos ficaram na segunda colocação em 1930, 1990 e 2014, quando sucumbiram perante a Alemanha no Maracanã.

O Grupo D é formado por Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (quatro), Argentina e Uruguai (dois), França, Inglaterra e Espanha (um). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.