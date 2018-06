Jogo Rússia x Egito AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do grupo A na Copa do Mundo. O jogo será realizado na St. Petersburg Stadium, às 15h00.

Nem pense em sair daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes desta segunda rodada de Copa do Mundo com o jogo Rússia e Egito. Fique conosco!

Os egípcios, que buscam a sua primeira vitória após 28 anos sem participar de uma Copa. Héctor Cuper deve relacionar os XI iniciais em um esquema 4-3-3 com: Elshanawy; Fathi, Gabr, Hegazy, Abdelshafy; Elneny, Hamed, Warda; Said, Salah, Mohsen.

Para o confronto desta noite, Cherchesov deve ter somente a alteração de Cheryshev no ataque e vem em um esquema 4-3-2-1 com: Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinsky, Kuziaev; Golovin, Cheryshev; Smolov.

(Foto: David Ramos/FIFA)

"Nós estamos bem preparados e estudamos a última performance deles, nós sabemos que a Rússia é um oponente difícil porque eles sempre querem ganhar, ainda mais dentro de casa. Somente durante o jogo poderemos saber o que fazer e escolher o melhor caminho para conseguir uma vitória e conquistar os três pontos" frisou.

O técnico Héctor Cuper também falou com a imprensa às vésperas da partida e colocou a disputa com os anfitriões em aberto.

(Foto: NurPhoto/Getty Images)

"Quando um jogador de alto nível fica de fora, a dúvida paira sobre em quem substituí-lo. Nós conseguimos suprir sua saída durante o primeiro jogo. Então é por isso, que amanhã seu substituto dará conta do recado", pontuou.

Com a ausência do atacante, o técnico Stanislav Cherchesov não se mostrou preocupado em coletiva de imprensa.

Outro que deve também se firmar como titular, é o atacante Denis Cheryshev, que saiu do banco de reservas e fez dois gols na estreia da Rússia, visto que Dzagoev, o camisa 9 russo se lesionou e não deve mais jogar no Mundial.

(Foto: Christophe Simon/Getty Images)

E por falar em Salah, o destaque do Liverpool e do Egito na última temporada, estará em campo para este confronto decisivo para a campanha da equipe africana.

(Foto: Anne-Christine Poujoulat/ Getty Images)

Já os egípcios tropeçaram na estreia, após uma derrota para o Uruguai nos últimos minutos. O jogo foi equilibrado, com o goleiro El Shenawy sendo o protagonista da partida, visto que Mohamed Salah ficou no banco durante os 90 minutos.

Os anfitriões começaram a Copa do o pé direito. Na partida de abertura, os russos golearam a Arábia Saudita por 5 a 1, e ocupam a ponta do grupo A, com os mesmos três pontos do Uruguai, mas com um saldo de gols superior.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta terça-feira (19), você acompanha as emoções de Rússia e Egito. O confronto da abertura para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo acontece na St. Petersburg Stadium e está programado para começar às 15h00 (de Brasília).