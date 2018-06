Hervé Renard elogia atuação dos jogadores e se despede de cabeça erguida da Copa

Entrando em campo já eliminada, a seleção do Marrocos tinha uma única missão: se despedir com uma vitória. E foi por muito pouco que a equipe africana não conseguiu seu objetivo. Nos minutos finais a Espanha arrancou o empate, com um gol de Iago Aspas, fazendo a partida terminar em 2 a 2.

Apesar de não sair com a vitória, Hervé Renard saiu satisfeito com a atuação da sua equipe. O comandante afirmou que todos puderam ver que o Marrocos pode bater de frente com as seleções mais fortes.

“Teríamos adorado ter vencido a Espanha e foi por isso que viemos para cá esta noite. Sofremos, pois toda a equipe que joga contra a Espanha sofre, porque sua formação é uma mistura de jogadores do Real Madrid e Barcelona. Mas acho que nossos jogadores devem ser elogiados por este jogo e toda a Copa do Mundo. Faltou um pouco de experiência e havia jogos em que deveríamos ter tido melhores resultados. Mas mostramos que podemos enfrentar duas das melhores equipas do mundo, Portugal e Espanha”, afirmou.

Longe dos gramados da Copa do Mundo desde 98, na França, os africanos esperavam fazer uma campanha melhor, mas Renard destacou a importância de disputar esse torneio e revelou para quem vai sua torcida agora.

“Manteremos esta Copa do Mundo nas nossas mentes, foi um momento mágico para nós e quero desejar boa sorte a todas as equipas das oitavas de final. Particularmente, torço pelas duas equipes africanas, que tentam sobreviver”, finalizou.