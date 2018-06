Dinamarca x França AO VIVO na Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da fase de grupos; seleções estão no Grupo C, jogo disputado no Luzhniki Stadium, em Moscou.

35' Giroud dá passe cavado para Griezmann, mas Schmeichel defende.

32' Dembélé se livra da marcação de Delaney na entrada da área e arrisca. Finalização vai à direita de Schmeichel, para fora.

31' Lemar leva pisão involuntário de Dalsgaard e sente o tornozelo. Mas segue em campo normalmente.

29' Dinamarca avança em contra-ataque pela esquerda. Eriksen é acionado dentro da área, Mandanda sai e consegue evitar o gol adversário.

27' Kjær fica caído após ser acertado por Giroud.

26' Dembélé cobra e defesa da Dinamarca leva a melhor.

26' Lemar cobra falta na intermediária e Kjær desvia. Escanteio.

25' Dembélé rola para o meio. Lucas Hernández aparece sozinho na lateral e cruza rasteiro. Eriksen afasta.

24' Posse de bola - Dinamarca 29%-71% França

22' Christensen cobra e a zaga afasta.

22' Cornelius quase se livra do marcador, mas a defesa tira de maneira precisa. Escanteio.

20' Jogo sem muitas oportunidades. Seleções trocam passes, mas encontram dificuldades em furar os bloqueios defensivos.

18' GOL DO PERU! Carrillo abre o placar em Sochi e coloca os peruanos à frente da Austrália. Resultado favorece a Dinamarca, que permanece como segunda colocada do Grupo C e avança às oitavas de final.

16' Técnico da França, Didier Deschamps completa 79 jogos à frente da seleção e iguala Raymond Domenech.

15' Lemar cobra escanteio e Varane cabeceia à esquerda de Schmeichel.

14' Lucas Hernández avança na área e divide com marcador dinamarquês. Giroud fica com a sobra e finaliza de cobertura. Schmeichel desvia para escanteio.

11' Com 33 anos, Mandanda é o jogador mais velho a estrear em uma Copa do Mundo pela França. Titular na posição, Lloris foi preservado, assim como outros jogadores considerados titulares nos Bleus.

9' Jogada repetida. Dembélé cruza e Schmeichel segura.

8' França tenta levar perigo pela direita. Dembélé avança e cruza nas mãos de Schmeichel.

7' Cobrança curta de escanteio entre Lucas Hernández e Lemar. O lateral-esquerdo joga na área e cruza nas mãos de Schmeichel.

4' Braithwaite domina na área e cai após trombada com Kimpembe. Os dinamarqueses reclamam de penalidade máxima, mas Sandro Meira Ricci manda o jogo seguir.

3' França tenta controlar a partida na posse de bola, mas Dinamarca adota postura mais ofensiva.

2' Dinamarca toma as rédeas do jogo.

COMEÇA O JOGO EM MOSCOU!

A bola vai rolar em instantes

Uniformes



França - camisas brancas, calções azuis e meiões brancos

Dinamarca - camisas vermelhas, calções brancos e meiões vermelhos.

Execução dos hinos nacionais.

As seleções estão no gramado do Estádio Luzhniki, em Moscou.

A arbitragem do confronto será comandada pelos representantes brasileiros. Sandro Meira Ricci será o árbitro principal, enquanto Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse serão os assistentes.

FRANÇA - Mandanda; Sidibé, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández; Kanté e N'Zonzi; Ousmane Dembélé, Griezmann e Lemar; Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

DINAMARCA - Schmeichel; Dalsgaard, Kjær, Christensen e Stryger; Delaney, Mathias Jørgensen e Eriksen; Pione Sisto, Cornelius e Braithwaite. Técnico: Age Hareide.

As escalações já estão definidas pelas duas comissões técnicas.

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Dinamarca x França ao vivo hoje, pela Copa do Mundo. O confronto acontece em Moscou, às 11h (de Brasília).

Já o técnico dinamarquês, Age Hareide, não comentou sobre a próxima partida, apenas exaltou em como os seus jogadores se encontram cansados, fez diversos elogios a seleção peruana e afirmou que a disputa desde mundial está dificílima.

O técnico da França, Didier Deschamps, comentou sobre a provável escalação no último jogo da fase de grupos: “Estamos classificados e nosso objetivo é claro, ser o primeiro do grupo. Mas para definir a escalação temos de levar em conta critérios como desgaste de jogadores, cartões. Isso tem impacto”.

A Dinamarca deve vir a campo com: Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen e Jens Stryger Larsen; Lasse Schöne, Thomas Delaney e Christian Eriksen; Yussuf Poulsen, Pione Sisto e Nicolai Jörgensen

A França deve vir a campo com: Steve Mandanda, Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe e Lucas Hernandez; N’Golo Kanté, Steven N’Zonzi e Thomás Lemar; Ousmane Dembélé, Olivier Giroud e Antoine Griezmann

A seleção da Dinamarca deve vir completa já que busca a classificação. O único desfalque confirmado é o meia-atacante Yussuf Poulsen, suspenso pelo segundo cartão amarelo.

No lado da França, alguns jogadores devem ser poupados, já que a seleção está classificada. Kimpembe é cotado para a vaga de Umtiti, pois o zagueiro do Barcelona sofre com dores no joelho desde o início do torneio e deverá ser poupado para evitar um agravamento do problema.

A última vez em que as seleções se enfrentaram foi no dia 11 de outubro de 2015, onde a França venceu por 2 a 1, em Copenhague. O jejum da Dinamarca dura três partidas. O triunfo mais recente foi em 2002.

O retrospecto entre as equipes tem saldo positivo para os franceses, que possuem oito vitórias contra quatro dos dinamarqueses. No quesito empate, aconteceu somente uma vez entre as seleções.

Porém, para os cálculos derem certo para a Dinamarca, a seleção pode até perder em caso de derrota da Austrália sobre o Peru. Caso contrário, será necessária a vitória, porque a terceira colocada ainda tem chances de se classificar.

Para conseguir a classificação como líder, a Dinamarca necessita apenas vencer a França e chegará a sete pontos, ultrapassando a líder que possui seis. Portanto, o jogo será de extrema importância para a decisão da liderança.

A classificação do grupo A já está praticamente decidida, o que falta é apenas descobrir quem será o líder do grupo em definitivo. No momento a França lidera com seis pontos, já a Dinamarca com quatro pontos.

Dinamarca e França se enfrentam nesta terça-feira (26) no Lujniki, às 11h, pela Copa do Mundo. O confronto é válido pela terceira rodada da competição, na primeira fase.