Mascherano anuncia aposentadoria da Seleção Argentina: ''Hora de dizer adeus''

Após eliminação na Copa do Mundo da Rússia, o volante Mascherano anunciou a sua aposentaria da Seleção Argentina. O anúncio foi feito em entrevista ao canal argentino de televisão 'Tyc', logo depois da derrota para a França por 4 a 3, válida pelas oitavas de final da competição.

''É hora de dizer adeus. Desejo a todos os rapazes que continuem, eles podem conquistar o que não pude, e vou incentivar de fora'', afirmou.

O volante, de 34 anos, fez 140 jogos com a camisa da Argentina, onde não marcou nenhum gol. Desde 2003 na seleção, ele conquistou dois ouros nos Jogos Olímpicos, em 2004 e 2008, além do vice-campeonato mundial em 2014.

Nesta Copa do Mundo, Mascherano foi um dos protagonistas da seleção, tanto dentro como fora de campo. Vésperas da partida contra a Nigéria, ele foi flagrado passando instruções a Sampaoli no treinamento, fato que causou estranhamento. No jogo em si, o camisa 14 quase comprometeu a classificação argentina às oitavas ao fazer pênalti em Balogun.

Além de Mascherano, outro que anunciou a aposentadoria da Albiceleste foi o volante Biglia, de 32 anos. ''Preciso me afastar e ser sincero... Agora vem outra geração que é rica em jogadores... Que os que venham possam trabalhar com tranquilidade para levar a Argentina ao lugar que merece'', encerrou.