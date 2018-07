Sabe de Kane? Artilheiro do Mundial é peça-chave para garantir Inglaterra na final

Um dos artilheiros da temporada na Premier League, artilheiro isolado da Copa do Mundo e mantendo o sonho de devolver à Inglaterra ao lugar mais alto do futebol mundial. O ano de Harry Kane, até aqui, é o melhor da jovem carreira do atacante de 24 anos.

Líder da nova geração do futebol inglês, o centroavante do Tottenham é a principal peça da equipe montada por Gareth Southgate, que assumiu após a saída conturbada de Sam Alardyce, acusado de "ensinar" aos agentes de jogadores como burlar as regras da Federação Inglesa.

Desconhecido para o torcedor até cinco anos atrás, Kane rapidamente se tornou uma máquina de fazer gols e, desde então, a cada temporada marca mais gols pela equipe inglesa, na Premier League. Comandado por Maurício Pochetino, Kane se tornou um dos jogadores mais cobiçados do mercado europeu, mas mostrou lealdade ao clube em que foi formado, renovando o contrato até 2024 com o Tottenham.

Na temporada 2017/2018 pelo clube londrino, o atacante disputou 50 jogos, e marcou 43 gols, tendo uma média de 0,86 gol por partida. Na campanha do terceiro lugar no campeonato local, anotou 30 tentos, e foi o vice-artilheiro atrás de Mohamed Salah, que marcou 32 vezes.

Pela Champions League, o jovem anotou 7 gols, e liderou o Tottenham na liderança do seu grupo, superando o Real Madrid - que viria a ser campeão -, mas foi eliminado logo nas oitavas após perder para a Juventus, em Wembley, mesmo quando foi melhor nos dois confrontos.

No Mundial da Rússia, Harry Kane é o artilheiro isolado com 6 gols, marcando em todas as partidas onde esteve em campo, e só pode ser alcançado por Griezmann e Mbappé, que tem 3 gols cada. O maior artilheiro em uma edição da Copa foi Fontaine, da França, que marcou 13 vezes em 1958.

Caso marque mais um gol nessa edição do torneio, o atacante superará o lendário Gary Lineker que, na Copa de 1986 no México, marcou 6 vezes pela Inglaterra, se tornando o maior artilheiro inglês em uma só Copa do Mundo. O recorde de gols do país em Copas segue sendo de Lineker, que anotou ao todo 10 gols, contando com quatro no Mundial de 1990, disputado na Itália.