AO VIVO: Acompanhe a apresentação de Vinícius Jr. no Real Madrid

Durante sua curta passagem pelo Brasil, Vinícius passou por momentos de pressão e dúvidas acerca de seu potencial, por conta do alto valor investido em seu passe.

No entanto, em entrevista coletiva para sua despedida do Flamengo, o jogador demonstrou confiança sobre seu futuro e afirmou: "Sei meu potencial, sei onde vou chegar".

Alguns portais espanhóis apontam para uma possibilidade de empréstimo por parte do Real Madrid a times da região da capital espanhola. Segundo o Ok Diario, figuram entre os favoritos destinos do jogador: Getafe, Leganés e Rayo Vallecano.

Ainda segundo o jornal, em caso de não conseguir um clube da região madrilenha para o empréstimo, a preferência da diretoria merengue é que o clube de destino de Vinicius dispute uma competição europeia nesta temporada, além da garantia de minutos jogados pelo atacante.

Um dia após completar sua maioridade, Vinícius Jr. viajou à Madrid para se apresentar ao novo clube e participar da pré-temporada ao lado de seus companheiros.

Mesmo ainda sem definição em seu futuro, o jogador chamou atenção nos treinos e alguns lances viralizaram nas mídias sociais.

No dia 20 de maio de 2017, o Flamengo acertou a venda de Vinícius Jr. ao Real Madrid, da Espanha, pelo valor de € 45 milhões (R$ 164.000.000,00).

O acordo entre as partes previa a possibilidade de maior tempo de permanência de Vinicius no Rubro-Negro. No entanto, o Real Madrid optou pela ida do jogador nesta temporada, com a escolha sendo seguida por Vinicius Jr.

