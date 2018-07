Ex-Flamengo, Donatti é eleito melhor defensor da Superliga Argentina 2017-18 pelo Racing

O zagueiro Alejandro Donatti foi indicado como o melhor defensor da Superliga Argentina 2017-18. Em premiação baseada nos votos dos torcedores do país, elegeu-se os destaques de cada setor do campo na competição, incluindo treinador, além de quesitos como melhor jogador, gol e defesa do torneio. O jovem atacante Lautaro Martinez foi apontado como a revelação do campeonato, que foi conquistado pelo Boca Juniors.

Além do novo jogador da Inter de Milão, a premiação contou com nomes de origem familiar para o torcedor brasileiro. O melhor volante da competição foi Pablo Guiñazú, ex-jogador do Internacional - esse do Rio Grande do Sul - e Vasco. Em outras posições, presenciaram-se peças da Seleção Argentina, como Franco Armani, indicado como melhor goleiro, e Cristian Pavón, craque do campeonato.

Hoje no Racing, Donatti chegou à equipe argentina após negociação envolvendo o Tijuana, do México, por cerca de 2 milhões de dólares (R$ 6 milhões aproximadamente). Antes disso, foi cedido pelo Flamengo ao clube mexicano, por R$ 4 milhões, após ter passagem tímida no clube carioca, marcada por lesões e longo tempo no banco de reservas.

Veja a lista de indicações completa abaixo:

Melhor goleiro: Franco Armani (River Plate)

Melhor defensor: Alejandro Donatti (Racing)

Melhor volante: Pablo Guiñazú (Talleres de Córdoba)

Melhor jogador: Cristian Pavón (Boca Juniors)

Melhor treinador: Frank Kudelka (Talleres de Córdoba)

Revelação: Lautaro Martínez (Racing)

Artilheiro: Santiago "Morro" García (Godoy Cruz)

Gol mais bonito: Edwin Cardona (Boca Juniors)

Melhor defesa: Gonzalo Rehak (Independiente)

Prêmio de homenagem: Daniel Montenegro (Huracán)*

*O jogador é ídolo do clube argentino e fez sua despedida dos gramados nesta temporada.