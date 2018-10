Brasileiros dão show, Barcelona bate Boca Juniors e conquista Troféu Joan Gamper

Como de costume, o Barcelona encerrou o período de pré-temporada com o Troféu Joan Gamper. Diante do Boca Juniors, time convidado, os blaugranas contaram com belos gols de Malcom, Messi e Rafinha para sair com a vitória por 3 a 0 e a taça.

Logo aos 17 minutos o brasileiro Malcom deu seu cartão de visitas à torcida catalã presente no Camp Nou. O ponta recebeu no flanco esquerdo, gingou para cima de Buffarini, levou para o fundo e bateu rasteiro, cruzado, para abrir o placar.

Os argentinos quase chegaram ao empate já no trigésimo minuto de jogo. Cardona cobrou escanteio e o zagueiro Izquierdoz chegou, nas costas de Umtiti, e cabeceou para fora, rente à trave do goleiro Ter Stegen.

No finalzinho da primeira etapa, foi a vez de Lionel Messi, em seu primeiro jogo contra o Boca Juniors, brilhar. O camisa 10 recebeu no meio, arrancou e lançou Munir, mas a bola bateu na zaga e sobrou para o craque, que só encobriu Andrada ampliando o placar para o Barça.

Villa quase descontou para o Boca. Rakitic falhou no meio-campo e perdeu para o atacante, que avançou, invadiu a área e acertou a trave. No rebote, Nández finalizou, mas Umtiti salvou em cima da linha do gol.

Já no segundo tempo, um início com oportunidades para os dos lados. Mauro Zárate tentou da entrada da área, mas arrematou para fora. Munit também buscou chute cruzado de longa distância, porém distante da meta.

Aos 21 minutos, Rafinha, que entrou no intervalo, fez o gol da tarde no Camp Nou. O camisa 12 tabelou com Luis Suarez, deu um lençol no goleiro Andrada e entrou com bola e tudo para fazer o terceiro gol catalão na tarde.

Na reta final da partida, Andrada ainda fez uma excepcional defesa, evitando o gol de Vermaelen de cabeça. Dembélé bateu escanteio e o zagueiro cabeceou firme, mas o goleiro voou para defender.

Agora o Barcelona volta suas atenções para o confronto diante do Alavés, no próximo sábado (18), às 17h15, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Camp Nou.