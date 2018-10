Burnley supera Istambul na prorrogação e garante vaga nos playoffs da Europa League

O Burnley venceu o Istanbul por 1 a 0, em partida válida pela terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Com um 0 a 0 no tempo normal, os Clarets precisam da prorrogação para vencer os turcos em casa. Jack Cork foi o autor do gol.

O jogo começou embolado para os dois lados, mas o Burnley tirou o nervosismo de campo e se impôs, na frente de seus torcedores presentes no Turf Moor.

Vokes foi quem teve a melhor chance no primeiro tempo. Lennon fez boa jogada pela lateral do campo e tocou para o camisa 9, que dominou e chutou em direção ao gol, mas viu a bola ser desviada para escanteio.

A segunda etapa começou com o Istanbul mais solto e buscando mais o ataque. Visca arriscava de longe, sempre que ganhava um espaço. Em passe de Caiçara, Visca viu Joe Hart ir buscar seu chute. Pouco tempo depois, o jogador chutou de longe mais uma vez, mas viu a bola passar por cima do gol.

Antes de terminar o tempo normal, o treinador do Burnley, Sean Dyche, colocou Jack Cork em campo, que assumiu a braçadeira de capitão ao substituir Westwood.

Na prorrogação, as duas equipes já estavam bem cansadas, mas continuaram mostrando firmeza no ataque. A presença dos torcedores do Burnley, no Turf Moor, ajudou a equipe a chegar ao gol. Aos 8 minutos, Jack Cork recebeu lançamento na entrada da área e teve tranquilidade para fazer o gol da vitória dos ingleses.

Com a vitória, os Clarets garantiram a classificação para o playoff da Liga Europa. Essa será a última decisão para a equipe rumar à fase de grupos. Burnley estava longe das competições europeias há 51 anos.