Reims vence Lyon em casa e mantém 100% de aproveitamento na Ligue 1

PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA LIGUE 1, DISPUTADA NO AUGUSTE-DELAUNE II, NA FRANÇA.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA LIGUE 1, DISPUTADA NO AUGUSTE-DELAUNE II, NA FRANÇA.

O Reims venceu o Lyon por 1 a 0, no Estádio Auguste-Delaune II, em partida válida pela segunda rodada da Ligue 1. Com a vitória, o Reims mantém o 100% no campeonato. De cabeça, Chavarria marca o único gol da partida.

Determinado a sair do Auguste-Delaune II com uma vitória, o Lyon começou a partida pressionando o adversário. Depay teve sua primeira aos 7 minutos de jogo. O atacante arriscou de fora da área, mas viu a defesa do Reims afastar a bola para escanteio.

Aos 23 minutos, novamente com Depay, o Lyon levou perigo. O holandês saiu na cara da grande área e arriscou um chute cruzado, entretanto viu mais uma vez os zagueiros rivais afastarem seu chute.

Apesar de ser bombardeado em casa, foi o Reims que abriu o placar. O lateral-esquerdo Konan fez ótimo cruzamento, e viu Pablo Chavarria cabecear bonito para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o Lyon voltou mais agressivo. Mariano Diaz recebeu a bola dentro da área, mas chutou por cima do gol. Traoré também tentou acertar o gol, mas errou a direção e só deu um tiro de meta ao goleiro.

O Reims não só se defendeu no jogo. Marvin Martin disparou pelo lado do campo, mas ao chegar na área bateu na rede do lado de fora, assustando o Lyon de levar o seu segundo gol.

Mesmo tendo mais posse de bola e mais presença no ataque, o Lyon não conseguiu furar o bloqueio na defesa do Reims, nem com as substituições houve uma reação.

Com a vitória o Reims chega a 6 pontos e mantém o 100% no campeonato francês. O Lyon que havia vencido em sua estreia, teve sua primeira derrota.

Na próxima rodada, no sábado (25), o Reims visita o Amiens em busca de mais 3 pontos e manter seu 100%. Já o Lyon recebe em casa o Strasbourg, na sexta-feira (24).