De virada, Borussia Dortmund bate Greuther Fürth e garante vaga na DFB Pokal

O Borussia Dortmund resolveu testar o coração dos seus torcedores. Na tarde desta segunda-feira (20), a equipe da Renânia do Norte-Vestfália derrotou o Greuther Fürth de virada, por 2 a 1, pela primeira fase da DFB Pokal. Na Trolli-Arena, Witsel e Reus marcaram para os aurinegros e Ernst descontou para os donos da casa.

O placar só foi inaugurado por Sebastian Ernst na reta final do segundo tempo. Aos 77', o meio-campista recebeu de Daniel Keita-Ruel, finalizou no cantinho esquerdo. 1 a 0.

Porém, o êxtase do resultado durou por pouco tempo. A estrela de Favre brilhou ao colocar Witsel. No último minuto dos acréscimos, surgiu uma cobrança de escanteio para o Dortmund. Reus bateu com categoria, a bola sobrou com o belga no meio da área e chutou para o fundo das redes. 1 a 1.

Tudo igual no tempo regulamentar, o jogo foi para a prorrogação. Para dar aquela emoção, a virada veio no segundo tempo. Sancho passou a bola para Reus, o atacante mandou no ângulo direito, para o alívio dos aurinegros.

O Borussia Dortmund volta a campo no próximo domingo (26), contra o RB Leipzig, pela primeira rodada da Bundesliga, ás 13h, na Signal Iduna Park. Já Greuther Fürth encara o Paderborn 07, em seus domínos, pela segunda divisão do Campeonato Alemão.