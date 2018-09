Com gols de brasileiros, Shakhtar empata com Hoffenheim na UEFA Champions League

Nesta quarta-feira (19), pela UEFA Champions League, o Shakthar Donetsk recebeu e empatou com a equipe do Hoffenheim pelo placar de 2 a 2.

O jogo foi marcado por um equilíbrio de chances. A equipe visitante saiu na frente duas vezes. Aos 6 minutos, em boa troca de passes no ataque, Bittencourt encontra Florian Grillitsch entre a zaga ucraniana e consegue marcar.

O empate veio ainda no primeiro tempo. Ismaily recebeu a bola na esquerda, entrou na área, deixando o zagueiro no chão e chutando cruzado para marcar.

Mais uma vez, os alemães marcam, aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cobrar escanteio, Nordtveit sobe e cabeceia, em falha de Payvot.

No segundo tempo, na equipe da casa, o ex-Corinthians Maycon entrou no lugar de Alan Patrick para resolver a partida. O volante, que fez sua estreia na Champions, recebeu de Marlos e bateu uma bomba de fora da área, acertando o cantinho do gol de Baumann.

Próximas Partidas

O Shakthar entra em campo novamente no domingo (23), contra o Chornomorets Odessa em casa, pelo Campeonato Ucraniano. Já o Hoffenheim tem mais um jogo fora de casa, dessa vez contra o Hannover, na terça-feira (25), pelo Campeonato Alemão.