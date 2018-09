Coutinho marca, mas Leganés vence Barcelona de virada pela La Liga

A zebra resolveu passear nessa quarta-feira (26). o Barcelona perdeu pela primeira vez para o Leganés, por 2 a 1, no Estádio Municipal Butarque, pela 6ª rodada da La Liga. El Zhar e Óscar Rodríguez marcaram para os dons da casa. Já Philippe Coutinho descontou para a equipe Blaugrana.

Assim que a bola rolou, os Culés tiveram a maior posse de bola: 78%, contudo, não foram eficazes nas finalizações. Em nove chutes, apenas cinco acabaram indo ao gol. Logo, o placar foi inaugurado por Philippe Coutinho, aos 12 minutos. Messi atraiu quase toda a defesa, conseguiu se desvencilhar e tocou para o brasileiro. Sem nenhuma marcação, o meia dominou a bola no alto e mandou de primeira para o fundo das redes.

A oportunidade de ampliar apareceu nos pés do camisa 10. Aos 16’, o argentino recebeu de fora da área, limpou a jogada e mandou uma bomba na trave. No decorrer do primeiro tempo, o Barça controlou o jogo.

Na segunda etapa, a história mudou. Aos 51 minutos, Vesga inventou a jogada para Jonathan Silva. O lateral-esquerdo cruzou para a área e El Zhar cabeceou. 1 a 1.

Logo em seguida um contra-ataque mortal dos Pepineros. En-Nesyri partiu em velocidade, Piqué tentou cortar, mas deu belo passe para Óscar Rodríguez, que no meio da área chutou no centro do gol. 2 a 1.

Na próxima rodada o Barcelona encara o Athletic Bilbao no sábado (29), às 11h15 (de Brasília), no Camp Nou. Já o Leganés enfrenta o Real Betis, no domingo (30), às 15h45 (de Brasília), no Benito Villamarín.