Em boa fase, Jadon Sancho renova com Borussia Dortmund até 2022

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira (2), a extensão de contrato do jovem Jadon Sancho, até 30 de junho de 2022. O ponta de 18 anos defende os aurinegros há um ano, e é considerado um dos maiores talentos dessa nova geração inglesa.

Em entrevista concedida ao site do clube, o diretor-esportivo Michael Zorc mostrou-se empolgado com a renovação de Sancho, e espera que ele consiga desenvolver seu futebol com mais anos no clube.

"Jadon Sancho é certamente um dos jogadores mais promissores de toda a Europa. Com a extensão do contrato, esperamos que seu desenvolvimento seja muito, muito positivo", disse.

O jogador também comentou sobre a felicidade de sua escolha pelo BVB, além de contar o quanto aprecia a atmosfera futebolística vivida na cidade de Dortmund.

"Estou muito feliz por ter decidido mudar para o Dortmund há pouco mais de um ano, porque tudo acabou por ser verdade: esta cidade vive o futebol como nenhuma outra, e no BVB os jovens têm tempo de trabalho", contou.

O inglês também falou sobre a possibilidade de desenvolver-se como atleta jogando por mais anos em Dortmund e está contente em fazer parte do clube.

"Aqui eu posso me desenvolver de forma excelente. Estou completamente feliz, satisfeito e orgulhoso de fazer parte deste time. Aqui é ótimo", acrescentou.

Na atual temporada, Sancho foi utilizado em jogos da Bundesliga, Liga dos Campeões e Copa da Alemanha. Além disso, em 124 minutos de Bundesliga, o ponta esteve envolvido em sete gols (um gol, seis assistências) de sua equipe. É uma média de um envolvimento em gol a cada 18 minutos.