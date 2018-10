Didier Deschamps divulga lista de convocados da França para amistosos internacionais

Na última quinta-feira (4), o treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, divulgou a lista de jogadores convocados para o amistoso contra a Islândia e o embate contra a Alemanha, pela Liga das Nações. A França enfrentará a Islândia, em Guingamp, no dia 11, e a Alemanha, no dia 16, no Stade de France, pela Liga das Nações da Uefa.

As caras novas que figuram nessa lista são Ndombélé (Lyon), Digne (Everton), Mamadou Sakho (Crystal Palace) e Zouma (Everton). Dos campeões mundiais estão fora Umtiti, Mendy e Tolisso, lesionados, além de Rami, por opção técnica.

Por fim, os convocados foram:

GOLEIROS: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha) e Alphonse Aréola (PSG).

ZAGUEIROS: Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Mamadou Sakho (Crystal Palace) e Kurt Zouma (Everton).

LATERAIS: Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibé (Monaco), Lucas Hernández (Atlético de Madrid) e Lucas Digne (Everton).

MEIO-CAMPISTAS: Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus) N'Golo Kanté (Chelsea), Steven N'Zonzi (Roma), Tanguy Ndombélé (Lyon) e Thomas Lemar (Atlético de Madrid).

ATACANTES: Ousmane Dembélé (Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG) e Florian Thauvin (Olympique de Marselha).