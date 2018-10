Com gol de Mahrez, Manchester City vence Tottenham fora de casa

Em jogo válido pela décima rodada da Premier League, Manchester City derrotou o Tottenham pelo placar de 1 a 0, em Wembley. A vitória mantém os Citizens na primeira colocação do campeonato, mas a disputa pela ponta ainda segue muito acirrada.

O jogo ficou marcado pelo domínio que o time de Manchester teve durante grande parte do tempo. Com muitos desfalques importantes, o Tottenham não foi capaz de segurar o City e com 2 minutos de partida, os comandados de Guardiola abriram o placar com Mahrez. Após o gol, o Spurs tentou ser mais ofensivo, mas não ofereceu muito perigo ao goleiro Ederson, efetuando apenas quatro finalizações a gol durante o jogo.

O que estragou a partida foi a péssima condição do gramado do estádio de Wembley. Devido a uma partida da NFL que foi disputada no dia anterior ao jogo, o gramado estava muito desgastado e com nítidas falhas, o que dificultou muito o andamento do jogo, principalmente porque são dois times que gostam de jogar mantendo a posse de bola.

O próximo compromisso do Manchester city pela Premier League é no domingo (4), contra o Southampton. O Tottenham enfrententa o Wolves, no sábado (3).