Foyth decide e Tottenham bate o Crystal Palace pela Premier League

Em jogo válido pela 12° rodada da Premier League, neste sábado (10), no Selhurst Park, o Tottenham bateu o Crystal Palace pelo placar de 1 a 0. O tento do spurs foi anotado pelo jovem zagueiro Foyth de apenas 20 anos.

A partida poderia ter sido mais fácil para os visitantes, mas a chuva e o ferrolho muito bem montado por Roy Hodgson dificultaram a vida.

A partida começou com o Tottenham tendo domínio das ações ofensivas da partida mas apesar desta posse maior o spurs teve apenas uma boa chance na primeira etapa com Kane após erro na saída de bola da equipe do Palace.

Um fator que prejudicou ambas as equipes foi a chuva que caia sobre Londres no momento da partida, dificultando que a bola rolasse e tornando o jogo mais truncado.

A segunda etapa continuava da mesma maneira, ataque do time de Pochettino contra a retranca de Hodgson e o Palace ia cumprindo sua missão de defender com muita qualidade até que aos 20' após finalização de Kane a bola ficou no alto e o jovem zagueiro argentino Foyth completou bem para o gol.

O Crystal Palace até tentou o tento de empate e chegou a assustar com o centroavante Sørloth, no entanto, parou em belíssima defesa de Lloris aos 90'.

Com a vitoria o Tottenham chegou a 27 pontos e manteve a quarta colocação , já o Crystal Palace com a derrota está apenas na décima sexta posição com 8 pontos conquistados.

Os Spurs retornam a campo apenas no sábado (24) em clássico contra o Chelsea em jogo válido pela Premier League. O Palace retorna também no sábado contra outro gigante inglês, o Manchester United.