Campanha a favor de apoio a comunidade LGBT+ faz sucesso na Premier League

Nas últimas rodadas, a Premier League e seus 20 times, organizaram em conjunto um movimento para apoiar a campanha “Rainbow Laces” que consiste em ajudar a integração do grupo LGBTQI+ não só no futebol, mas no mundo. O campeonato da Inglaterra é um dos maiores do mundo, por isso já era esperada uma grande repercussão, e foi positiva.

Reprodução/ Twitter Liverpool

As cores do arco-íris foram vistas em todos os estádios, assim como braçadeiras de capitães, cadarços de chuteiras, até na logotipo do campeonato inglês estavam presentes as cores. Mas sem dúvidas, o que mais chamou a atenção de todos foi o apoio vindo das arquibancadas com bandeiras e principalmente o mosaico realizado pelos torcedores do Watford na partida de terça-feira (04) contra o Manchester City. A iniciativa foi uma parceria entre a torcida LGBT Proud Hornets e a organizada The 1991 Movement .

As torcidas LGBTQI+ são cada vez mais comuns nos estádios da Inglaterra, e mesmo assim a homofobia e a intolerância estão presentes diariamente e a cada rodada no torneio nacional. Segundo uma pesquisa da "Out on the fields" realizada em 2016, 77% das pessoas afirmaram que já haviam testemunhado um caso de homofobia.

Reprodução/ Twitter Arsenal

Os movimentos, a participação dos clubes e a divulgação, são essenciais para que ocorra a aprovação do público. Diante disto, pode ser considerado que a Inglaterra “sai na frente” na luta contra a homofobia, promovendo ações gigantes para a conscientização, principalmente nos estádios.